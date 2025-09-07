خبرگزاری کار ایران
بازدید نماینده سازمان بازرسی از بانک‌های دارای بیشترین متقاضی وام ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن

بازدید نماینده سازمان بازرسی از بانک‌های دارای بیشترین متقاضی وام ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن
​بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی، به تعدادی از شعب بانک‌ها در سطح شهر تهران مراجعه کرد و در جریان آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات تکلیفی شبکه بانکی از جمله وام ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن قرار گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، در اجرای دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور با موضوع بازدید سرزده از دستگاه‌های خدمت‌رسان، جعفر حسینی بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه به همراه هیأت بازرسی، به تعدادی از شعب بانک‌ها در سطح شهر تهران مراجعه کرد و در جریان آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات تکلیفی شبکه بانکی از جمله وام ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن قرار گرفت.

بنابراین گزارش، بر اساس آخرین آمار مربوط به متقاضیان در صف دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، شعبی از بانک‌ها که دارای بیشترین آمار متقاضیان در صف در تهران بودند انتخاب و مورد بازدید بازرسان سازمان قرار گرفت.

این گزارش می‌افزاید بازرسان سازمان با مراجعه به این شعب، ضمن بررسی وضعیت پرداخت‌ها، دلایل تأخیر در پرداخت تسهیلات را از مسئولان مربوطه جویا شدند.

همچنین در جریان این بازدید، در خصوص برخی سخت‌گیری‌های غیرضروری بانک‌ها از جمله اخذ تضامین خارج از ضوابط و دریافت مدارک اضافی از مشتریان نظیر تصویر کارت ملی و شناسنامه تسهیلات‌گیرندگان و ضامنین، به مسئولان شعب تذکرات لازم داده شد.

بر اساس تأکید بازرسان سازمان بازرسی، مسئولان شعب مکلف شدند پرونده‌های معوق و درخواست‌های مشتریان را در اسرع وقت و با اولویت بالا تعیین تکلیف و از ایجاد تأخیر در پرداخت تسهیلات تکلیفی جلوگیری کنند.

