به گزارش ایلنا، دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین مجلس شورای اسلامی طی بیانیه ای شهادت دکتر حرب، مجاهد اهل غزه را تسلیت گفت که متن آن به شرح ذیل است؛

«بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

جناب آقای دکتر حرب، مجاهد بزرگوار اهل غزه که تنها خانواده از اصل شیعه غزه هستند، پس از شهادت همسر و ۱۴ نفر از فرزندان و نواده ها طی دو سال طوفان الاقصی و شهادت ده ها نفر دیگر از اعضای خانواده محترمش به دلیل شرایط سخت رفح و نرسیدن غذا و دارو به خانواده شهید خود پیوست و در اعلی علیین به شرافت همجواری با آل الله دست یافت.

سرکار خانم فاطمه الزهرا حرب، دختر بزرگوار ایشان مقیم ایران و ساکن آبادان است و سال‌هاست در همه صحنه‌های دفاع از انقلاب اسلامی در همه صحنه‌ها پیشتاز است.

دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین مجلس شورای اسلامی این ضایعه سنگین را محضر یکایک اهالی غزه بویژه خاندان شریف حرب و بالاخص محضر دختر گرانقدرشان تسلیت و تعزیت عرض می نماید و از خداوند متعال برای این خاندان محترم و خواهر گرامی سرکار خانم فاطمه زهرا حرب، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می نماید و رجا واثق دارد که با نابودی صهیونیزم بزودی شرایط برگشت پیروزمندانه همه مهاجران فلسطینی به سرزمین شان فراهم شود و درهای قدس عزیز و غزه، هاشم عزیز به روی همه امت اسلام و بویژه ایرانیان عزیز گشوده خواهد شد.

دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین مجلس شورای اسلامی»

