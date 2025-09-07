خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بیانیه دبیرخانه دائمی کنفرانس بین‌المللی حمایت از فلسطین مجلس در پی شهادت مجاهد اهل غزه

بیانیه دبیرخانه دائمی کنفرانس بین‌المللی حمایت از فلسطین مجلس در پی شهادت مجاهد اهل غزه
کد خبر : 1683161
لینک کوتاه کپی شد.

دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین مجلس شورای اسلامی طی بیانیه ای شهادت حرب، مجاهد اهل غزه را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین مجلس شورای اسلامی طی بیانیه ای شهادت دکتر حرب، مجاهد اهل غزه را تسلیت گفت که متن آن به شرح ذیل است؛

«بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

جناب آقای دکتر حرب، مجاهد بزرگوار اهل غزه که تنها خانواده از اصل شیعه غزه هستند، پس از شهادت همسر و ۱۴ نفر از فرزندان و نواده ها طی دو سال طوفان الاقصی و شهادت ده ها نفر دیگر از اعضای خانواده محترمش به دلیل شرایط سخت رفح و نرسیدن غذا و دارو به خانواده شهید خود پیوست و در اعلی علیین به شرافت همجواری با آل الله دست یافت.

سرکار خانم فاطمه الزهرا حرب، دختر بزرگوار ایشان مقیم ایران و ساکن آبادان است و سال‌هاست در همه صحنه‌های دفاع از انقلاب اسلامی در همه صحنه‌ها پیشتاز است.

دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین مجلس شورای اسلامی این ضایعه سنگین را محضر یکایک اهالی غزه بویژه خاندان شریف حرب و بالاخص محضر دختر گرانقدرشان تسلیت و تعزیت عرض می نماید و از خداوند متعال برای این خاندان محترم و خواهر گرامی سرکار خانم فاطمه زهرا حرب، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می نماید و رجا واثق دارد که با نابودی صهیونیزم بزودی شرایط برگشت پیروزمندانه همه مهاجران فلسطینی به سرزمین شان فراهم شود و درهای قدس عزیز و غزه، هاشم عزیز به روی همه امت اسلام و بویژه ایرانیان عزیز گشوده خواهد شد.

دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین مجلس شورای اسلامی»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی