خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دعوت از آحاد مردم ایران به شرکت در مراسم بزرگداشت ۱۷ شهریور

دعوت از آحاد مردم ایران به شرکت در مراسم بزرگداشت ۱۷ شهریور
کد خبر : 1683159
لینک کوتاه کپی شد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با گرامیداشت مقام شامخ و رفیع شهدا از ملت شریف ایران دعوت می‌کند تا با حضور در ویژه مراسم بزرگداشت سالگرد شهدای گرانقدر قیام یوم الله هفدهم شهریور، ضمن تجدید میثاق با شهدا، یاد و خاطره آنان را گرامی دارند.

به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به شرح زیر است:

هفدهم شهریور ۱۳۵۷؛ برگ زرّین و ماندگار در دفتر پرشکوه انقلاب اسلامی است؛ روزی که خون پاک فرزندان رشید این ملت، میدان ژاله را به صحن عاشورا بدل ساخت و با فریاد آزادی و ایثار، پایه‌های لرزان رژیم سفاک پهلوی را درهم کوبید.

قیام جمعۀ خونین هفدهم شهریور ـ گرچه در تاریخ به «جمعه سیاه» شهره شد ـ، اما در حقیقت سپیده‌ای بود که ظلمت استبداد را درید، طاغوت زمان را به زوال کشاند و شتابی عظیم به پیروزی نهضت اسلامی ملت ایران بخشید. آن روز، مشعل ایمان، حماسه و مقاومت بر دستان امّت شهیدپرور برافروخته شد و تا همیشه تاریخ فروزان ماند.

اکنون در طلیعۀ چهل‌وهفتمین سالگرد آن حماسۀ خون و ایمان، مراسم بزرگداشت شهدای گرانقدر قیام یوم‌الله هفدهم شهریور، همزمان در سراسر میهن اسلامی برگزار می‌شود. در تهران، این مراسم روز دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ از ساعت ۱۷:۳۰ با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین آقاجانپور (رئیس عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح) در میدان شهدا، ابتدای خیابان مجاهدین اسلام، مقابل شهرداری منطقه ۱۲ برگزار خواهد شد. همچنین آیین معنوی عطرافشانی و گلباران مزار مطهر شهدای قیام یوم‌الله هفدهم شهریور، همان روز ساعت ۹:۳۰ صبح در بهشت زهرا (س)، قطعه ۱۷، مقابل فرهنگسرای رضوان برگزار می‌گردد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از آحاد امت مؤمن، انقلابی و قدردان، گروه‌ها، تشکل‌ها و اقشار مختلف مردمی دعوت می‌نماید تا با حضور پرشور و وحدت‌آفرین خود در این مراسم، بار دیگر پیمان وفاداری خویش را با آرمان‌های امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و خون پاک شهیدان انقلاب اسلامی تجدید نمایند و یاد و خاطره آن عزیزان را گرامی بدارند. 

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی