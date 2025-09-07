خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حسین پور:

نباید بین حقوق کارمند رسمی و شرکتی تفاوت وجود داشته باشد

نباید بین حقوق کارمند رسمی و شرکتی تفاوت وجود داشته باشد
کد خبر : 1683154
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم سردشت، پیرانشهر و میرآباد در مجلس گفت: چرا باید بین کارمند رسمی و شرکتی که کار مشابه انجام می‌دهند، تفاوت فاحش در حقوق و امنیت شغلی وجود داشته باشد؟

به گزارش ایلنا، کمال حسین پور نماینده مردم سردشت، پیرانشهر و میرآباد در مجلس شورای اسلامی در جلسه بررسی آخرین وضعیت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت با محوریت نیروهای شرکتی، گفت: نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی قربانی بی‌عدالتی شده‌اند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه شرکت‌هایی که هیچ ارزش افزوده‌ای برای دولت ندارند، فقط واسطه‌ای هستند برای بلعیدن حقوق کارکنان شریف، ادامه داد: چه کسی مسئول پاسخگویی به تضییع حقوق این نیروها طی این سال‌هاست؟ چرا باید بین کارمند رسمی و شرکتی که کار مشابه انجام می‌دهند، تفاوت فاحش در حقوق و امنیت شغلی وجود داشته باشد؟

حسین پور با تاکید بر اینکه نیروهای شرکتی ستون اداره‌ کشور در بیمارستان‌ها، مدارس و ادارات هستند، عنوان کرد: بی‌عدالتی در حق آنان، بی‌عدالتی در حق ملت است. همین‌جا تعهد دهید که ظرف مدت مشخص، واسطه‌ها حذف و امنیت شغلی نیروهای شرکتی تضمین شود.

وی با بیان اینکه آیا قدرت این شرکت های واسطه ای و دلال از قدرت همه ی ما بیشتر است؟، عنوان کرد: مجلس پشت بحث تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ایستاده و این بار اجازه نخواهد داد اجرای قانون قربانی تعلل و بروکراسی شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی