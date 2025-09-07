حسین پور:
نباید بین حقوق کارمند رسمی و شرکتی تفاوت وجود داشته باشد
نماینده مردم سردشت، پیرانشهر و میرآباد در مجلس گفت: چرا باید بین کارمند رسمی و شرکتی که کار مشابه انجام میدهند، تفاوت فاحش در حقوق و امنیت شغلی وجود داشته باشد؟
به گزارش ایلنا، کمال حسین پور نماینده مردم سردشت، پیرانشهر و میرآباد در مجلس شورای اسلامی در جلسه بررسی آخرین وضعیت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت با محوریت نیروهای شرکتی، گفت: نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی قربانی بیعدالتی شدهاند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه شرکتهایی که هیچ ارزش افزودهای برای دولت ندارند، فقط واسطهای هستند برای بلعیدن حقوق کارکنان شریف، ادامه داد: چه کسی مسئول پاسخگویی به تضییع حقوق این نیروها طی این سالهاست؟ چرا باید بین کارمند رسمی و شرکتی که کار مشابه انجام میدهند، تفاوت فاحش در حقوق و امنیت شغلی وجود داشته باشد؟
حسین پور با تاکید بر اینکه نیروهای شرکتی ستون اداره کشور در بیمارستانها، مدارس و ادارات هستند، عنوان کرد: بیعدالتی در حق آنان، بیعدالتی در حق ملت است. همینجا تعهد دهید که ظرف مدت مشخص، واسطهها حذف و امنیت شغلی نیروهای شرکتی تضمین شود.
وی با بیان اینکه آیا قدرت این شرکت های واسطه ای و دلال از قدرت همه ی ما بیشتر است؟، عنوان کرد: مجلس پشت بحث تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ایستاده و این بار اجازه نخواهد داد اجرای قانون قربانی تعلل و بروکراسی شود.