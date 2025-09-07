خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آیت الله آملی لاریجانی در دیدار با سید عمار حکیم:

فشار آمریکا و رژیم صهیونیستی بر حشدالشعبی برای تضعیف کشورهای منطقه و تشکیل اسرائیل بزرگ است

فشار آمریکا و رژیم صهیونیستی بر حشدالشعبی برای تضعیف کشورهای منطقه و تشکیل اسرائیل بزرگ است
کد خبر : 1683092
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به لزوم حفظ هوشیاری نسبت به تفرقه افکنی دشمنان که با هدف تضعیف حاکمیت کشورهای اسلامی از جمله عراق صورت می پذیرد گفت: هدف آمریکا و رژیم صهیونیستی از فشار بر حشدالشعبی، زمینه سازی برای تجزیه یا تضعیف کشورهای منطقه به منظور تشکیل اسرائیل بزرگ است.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق که به منظور دیدار و رایزنی با مقامات ایرانی به تهران سفر کرده است، صبح روز یکشنبه با آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار کرد.

 آیت الله آملی لاریجانی در این دیدار با قدردانی از همراهی برادران عراقی، پیوند میان دو ملت را خدشه ناپذیر دانست و با اشاره به لزوم حفظ هوشیاری نسبت به تفرقه افکنی دشمنان که با هدف تضعیف حاکمیت کشورهای اسلامی از جمله عراق صورت می پذیرد گفت: هدف آمریکا و رژیم صهیونیستی از فشار بر حشدالشعبی، زمینه سازی برای تجزیه یا تضعیف کشورهای منطقه به منظور تشکیل اسرائیل بزرگ است. 

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به برخی ویژگی‌های جنگ ۱۲روزه اشاره کرد و گفت: در این جنگ، حقایق بسیاری برای همگان روشن شد. دشمن با چهره عریان و بدون نقاب به میدان آمد و آمریکایی‌ها که مدام از مذاکره دم می زدند، ماهیت خود را آشکار کردند.

وی با اشاره به حمله دشمن به کشورمان در حین مذاکرات تاکید کرد: این جنگ باعث شد تا برخی افراد که در داخل ایران، نظام را مخالف با مذاکره تصویر می‌کردند، به فکر فرو روند. 

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به  اقتدار نیروهای مسلح و انسجام مردم ایران در جنگ ۱۲روزه خاطر نشان کرد: این اقتدار و انسجام، خیال خام و نقشه‌های آنهایی را که در جلسات خود، نظام سیاسی بعد از جمهوری اسلامی را در ذهن می پروراندند نقش بر آب کرد.

وی با اشاره به تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب در انتصاب جانشینان فرماندهان شهید نیروهای مسلح گفت: در این جنگ نگاه بصیر و شجاعانه فرمانده کل قوا و عملکرد دلیرانه نیروهای مسلح از جمله توانمندی چشمگیر و دقیق موشک های ایرانی، انسجام ملی و حمایت همه جانبه مردم از نظام اسلامی را در برابر دشمنان رقم زد. 

در این دیدار، سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق با اشاره به احساس غرور مردم عراق و کشورهای اسلامی از پیروزی ایران در جنگ ۱۲روزه گفت: ایستادگی ملت ایران در مقابل تجاوزگری‌های رژیم صهیونیستی، جایگاه بین المللی جمهوری اسلامی را ارتقاء داد و باعث دلگرمی جهان اسلام شد.

وی با اشاره به برادری ملت‌‎های ایران و عراق، گسترش همکاری‌های همه جانبه و به خصوص تبادلات تجاری را مورد تاکید قرار داد و برای رهبر معظم انقلاب، مسئولان و ملت ایران، آرزوی توفیق کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی