خبرگزاری کار ایران
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار نماینده ولی‌فقیه در سپاه با خانواده فرماندهان شهید هوافضا

حجت‌الاسلام حاجی‌صادقی با حضور در منازل شهیدان حاجی زاده، باقری، طاهرپور و شیخیان از فرماندهان شهید هوافضا در دفاع مقدس ۱۲ روزه، با آنان به گفت‌وگو نشست.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله حاجی‌صادقی، نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با حضور در منازل شهیدان حاجی زاده، باقری طاهرپور و شیخیان از فرماندهان شهید هوافضا در دفاع مقدس ۱۲ روزه، یاد و خاطره آنان را گرامی داشت و با خانواده‌هایشان دیدار و گفت‌وگو کرد

نماینده ولی‌فقیه در سپاه در این دیدارها با بیان اینکه «شهدا قهرمانان حقیقی این راه‌اند»، تأکید کرد: امنیت و عزت امروز کشور مرهون خون شهیدانی است که در راه خدا ایستادند و وظیفه ما ادامه دادن مسیر روشن آنان است.

خانواده‌های شهدا نیز در این دیدارها، با ابراز افتخار به شهیدشان، بر ادامه راه ولایی آنان و پشتیبانی از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

