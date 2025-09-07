به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله حاجی‌صادقی، نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با حضور در منازل شهیدان حاجی زاده، باقری طاهرپور و شیخیان از فرماندهان شهید هوافضا در دفاع مقدس ۱۲ روزه، یاد و خاطره آنان را گرامی داشت و با خانواده‌هایشان دیدار و گفت‌وگو کرد

نماینده ولی‌فقیه در سپاه در این دیدارها با بیان اینکه «شهدا قهرمانان حقیقی این راه‌اند»، تأکید کرد: امنیت و عزت امروز کشور مرهون خون شهیدانی است که در راه خدا ایستادند و وظیفه ما ادامه دادن مسیر روشن آنان است.

خانواده‌های شهدا نیز در این دیدارها، با ابراز افتخار به شهیدشان، بر ادامه راه ولایی آنان و پشتیبانی از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

