به گزارش ایلنا، محمد بهرامی در نطق میان دستور امروز (16 شهریورماه) در تذکر شفاهی گفت: به تعبیر زیبای شاعر ما ایرانی ها در گذر پر فراز و فرود تاریخ همواره چون انبوه درختانی استوار شاخه در شاخه هم آغوش و ریشه در ریشه پیوند بوده ایم و برای این شکوه وحدت چه خنجره ها که از دل ها گذر کرد.

وی افزود: متاسفانه؛ در سریال سووشون سهوا یا عمدا بر تاریخ و فرهنگ و احساسات قوم بزرگ لر زخم زده شد، زخمی به تکرار بر اقوام اصیل و نجیب ایران عزیز. به عنوان خادم و نماینده مردم شریف ایران در خانه ملت، ضمن ابراز ناراحتی از این اقدام ناپسند و همنوایی با احساسات پاک قوم بزرگ لر از ریاست صداوسیما و متولیان پاسبان از فرهنگ می خواهم نسبت به این مسئله توجه کنند.

