آق ارکاکلی در تذکر شفاهی:
به دو بازیکنان تیم ملی والیبال خودروی ۲۰۷ اهدا کردند اما مابقی بازیکنان حمایت نشدند
نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس با انتقاد از اینکه چرا حمایت عادلانه از بازیکنان تیم ملی والیبال جوانان صورت نگرفت، گفت: از رئیس جمهور، وزیر ورزش، وزرای صمت و ایران خودرو انتظار داریم که از تمام بازیکنان عادلانه حمایت کنند.
به گزارش ایلنا، عبدالحکیم آق ارکاکلی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، ۱۶ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: تیم ملی والیبال جوانان کشورمان با اقتدار قهرمان جهان شدند و دل یک ملت را شاد کردند همچنین مورد قدردانی و حمایت معنوی رهبر معظم انقلاب و قدردانی توسط روسای محترم قوای سهگانه قرار گرفتند ولی در کمال تعجب حداقل حمایت از این بازیکنان تیم ملی از طرف وزارت ورزش و دولت صورت نگرفت.
نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس دوازدهم اضافه کرد: چرا باید در نحوه حمایت از قهرمانان ملی که سرمایههای کشور هستند، تفاوت وجود داشته باشد. شرکت ایران خودرو به دو نفر از بازیکنان عزیز تیم ملی خودروی ۲۰۷ اهدا کردند که از آنها تشکر میکنیم ولی آیا مابقی بازیکنان از جمله ۴ فرزند غیور و قهرمان گلستانی طاها بهبود نیا، عمران کوک جیلی، سید مرتضی حسینی و آرمین قلیچ نیازی که در شاد کردن دل مردم و این قهرمانی نقش آفرینی را کردند، مورد حمایت قرار نمیگیرند.
وی افزود: سرمربی موفق تیم ملی والیبال جوانان از عدم حمایت دولت گلایه کرد که از رئیس جمهور، وزیر ورزش، وزرای صمت و ایران خودرو انتظار داریم که از تمام بازیکنان عادلانه حمایت کنند.