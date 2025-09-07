خبرگزاری کار ایران
بیگدلی در تذکر شفاهی خطاب به رئیس قوه قضائیه مطرح کرد:

لزوم تسریع در تأمین نیروی اداری و قضات برای رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی

نماینده مردم تاکستان در مجلس خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار تأمین نیروی انسانی، اداری و قضات برای رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشکای و تسریع در اجرای احکام شرکت‌های خودرویی شد.

به گزارش ایلنا، عباس بیگدلی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۶ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی ضمن عرض تبریک هفته وحدت و میلاد رسول اکرم (ص) در تذکر شفاهی خود خطاب به رئیس قوه قضائیه گفت: عدم وجود نیروی انسانی، اداری و قضات در استان قزوین برای رسیدگی به کثیرالشاکی‌ترین پرونده طول تاریخ ایران یعنی شرکت غفاری و سایر شرکت‌ها مردم را عصبانی کرده است از این رو ضمن تشکر از عملکرد دستگاه قضایی استان از شما خواهش داریم دستور دهید تا کسری نیرو تأمین و در اجرای احکام شرکت‌های خودرویی تسریع داده شود تا رضایت مردم حاصل شود.

نماینده مردم تاکستان در مجلس بیان کرد: طبق آخرین حکم صادره از سوی دستگاه قضایی در بحث آخرین قرارداد و نرخ بانک مرکزی دارایی‌ها پس از فروش باید به نسبت بین سرمایه‌گذاران تقسیم شود از این رو انتظار مردم استان قزوین به ویژه مردم شهرستان تاکستان این است که با ترک فعل کنندگان ومسئولین خاطی برخورد جدی شود.

