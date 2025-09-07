نمی شود برخی فیلم ها را با خانواده تماشا کرد/ کار فرهنگی و سرهنگی با هم تعطیل شده است!

به گزارش ایلنا، محمدمنان رئیسی نماینده مردم قم و کهک در صحن علنی امروز ( یکشنبه،16 شهریورماه ) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور ضمن تبریک هفته وحدت خطاب به رئیس جمهور، گفت: ما شما را به سلامت و صداقت می شناسیم کما اینکه در موضوع سفر معاون پارلمانی تان به قطب جنوب اثبات کردید که هیچ خط قرمزی ندارید ولو نزدیکان.

وی افزود: 6 ماه از سفر وزیر راه و شهرسازی به کیش گذشت و گزارشاتی طی هفته اخیر به برخی از نهادهای نظارتی ارسال شده و شخصا رویت کردم و متاسفانه آنچه که هم برخی همکاران حدود 5 ماه قبل در مورد سوء استفاده وزیر از بیت المال در صحن اشاره کردند در این گزارش تایید شده است و نیاز است رئیس جمهور به آن توجه کند.

نماینده مردم قم و کهک در مجلس دوازدهم خطاب به رئیس جمهور، ادامه داد: یک بار دیگر اثبات کنید که هیچ خط قرمزی جز رعایت صداقت، سلامت و حریت خودتان ندارید؛ در گزارش مذکور اشاره شده که وزیر با سوء استفاده از بیت المال به سفر لاکچری تفریحی رفته است و بعد از افشا کردن موضوع توسط نمایندگان در صحن علنی آن هم با فشار برخی از مدیران وزارت راه، بخشی از هزینه به هتل اقامت بازگردانده شد؛ در این رابطه به هتل فشار آوردند که قبض جدید با قیمت کمتر صادر کند و این کار انجام و بخشی از پول بازگردانده شد اما بخشی از آن بازگردانده نشد و از همه ناپسندتر دروغی است که وزیر مرتکب شد و اعلام کرد که با هزینه شخصی به سفر رفته است.

رئیسی یادآور شد: اگر وزیر با هزینه شخصی به سفر رفته است چرا پول بازگردانده شده است؟ نیاز است رئیس جمهور همین یک سوال را از وزیر بپرسد؛ اگر سفر با هزینه شخصی بوده باید تراکنش های برگشت هزینه به محل بودجه از بانک مرکزی استعلام شود؛ این موضوع را رویت کردم و تاریخ تمامی تراکنش ها مربوط به حدود 2 ماه بعد از افشای موضوع در مجلس است.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، خطاب به پزشکیان، گفت: ما به صداقت و سلامت شما اعتماد داریم و نباید اجازه دهید به خاطر یک تخلف اعتماد جامعه به شما سلب شود؛ ثابت کنید همان مسعود پزشکیانی هستید که ما می شناسیم؛ ما شما را به صداقت می شناسیم و در مورد ماجرای معاون پارلمانی، رفق قدیمی تان با کسی تعارف نداشتید؛ از سفر لاکچری وزیر راه به کیش 6 ماه گذشته و نیاز است با تشکیل کمیته ای گزارشات را رویت کنید؛ اگر اشتباه می گویم به تمامی ملت ایران تعهد می‌دهم که پشت تریبون مجلس عذرخواهی کنم اما اگر اظهارات اینجانب درست بود شما هم باید وزیری که از بیت المال سوء استفاده کرده را عزل کنید.

وی با انتقاد از عملکرد وزیر راه و شهرسازی خطاب به نمایندگان، یادآور شد: رهبر معظم انقلاب در مورد رعایت دقیق برنامه هفتم به ما تذکر دادند و یکی از مهمترین بندهای آن واگذاری زمین به مردم است و باید در 5 سال، 330 هزار هکتار زمین واگذار می شد، مسکن نمی توانند بسازند و بانک ها هم همکاری نمی کنند اما زمین را که می توانند واگذار کنند؛ چرا زمین قفل شده و وضعیت زمین و مسکن این گونه است؟ برش سالیانه 330 هزار هکتار زمین، عرضه 66 هزار هکتار به مردم است اما در یک سال کمتر از 10 هزار هکتار یعنی زیر 20 درصد عرضه شده است و در این رابطه سال آینده که با رهبر معظم انقلاب دیدار خواهیم داشت چه جوابی بدهیم؛ آیا درست است که تمامی ابزارهای نظارتی ما معلق شود.

نماینده مردم قم و کهک در مجلس دوازدهم، تصریح کرد: متاسفانه اجازه اعلام وصول استیضاح و طرح سوال هم داده نمی شود و این سکوت به معنای وفاق نیست و باعث تضییع حقوق مردم می شود؛ آیا زمین هم به ترامپ، جنگ و تحریم ربط دارد؟

رئیسی در تذکری به وزیر بهداشت، ادامه داد: هیچ دلیلی وجود ندارد که تعرفه های پزشکی که خودتان تصویب و ابلاغ می کنید را سه برابر افزایش دهید؛ در وضعیتی که تورم حدود 30 درصد و افزایش حقوق کارمندان 20 درصد و حقوق کارگران 30 تا 32 درصد است چرا تعرفه های پزشکی در برخی موارد 100 درصد افزایش یافته است؛ عمده پزشکان در این رابطه بدنام می شوند ضمن اینکه زیرمیزی نیز به شدت رواج پیدا کرده و نیاز است به این وضعیت رسیدگی کنید.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتقاد از وضعیت نامناسب فرهنگ و اکران فیلم ها در کشور، تصریح کرد: متاسفانه نمی شود برخی از فیلم ها را با خانواده تماشا کرد؛ کار فرهنگی و سرهنگی با هم تعطیل شده است؛ در مورد وضعیت عفاف و حجاب چه کاری قرار است انجام دهید؟

