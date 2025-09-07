به گزارش ایلنا، سلام ستوده در نشست علنی امروز (یک‌شنبه، 16 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به وزیر اقتصاد گفت: چرا وام ازدواج و فرزندآوری را به موقع پرداخت نمی‌کنید. جوانی که در این شرایط سخت اقتصادی تشکیل خانواده می‌دهد، چرا وام ازدواج وی را پرداخت نمی‌کنید.

وی در تذکری دیگر به وزیر دادگستری اظهار داشت: تکلیف کارکنان شورای حل اختلاف بعد از 22 سال چیست؟ چرا برنامه‌ای برای آنها ندارید.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی افزود: جلوی گرانی‌ها و تورم را بگیرید. مردم توان خرید ندارند، با خاطیان و گران فروشان برخورد جدی کنید نه برخورد نمایشی.

ستوده در تذکری به وزیر نیرو گفت: مردم از قطعی برق خسته شده‌اند. به اندازه کافی کشاورزی، مراکز تولیدی و زندگی مردم را نابود کرده‌اید؟ دیگر چه می‌خواهید؟

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم طی تذکری به وزیر آموزش و پرورش گفت: اجازه بدهید جوانان استخدام شوند، سخت‌گیری نکنید؛ کدهایی که فقط بهانه‌هایی برای عدم پذیرفتن داوطلبان است را بردارید، این سرمایه‌ها را نابود نکنید.

