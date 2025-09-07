خبرگزاری کار ایران
حسن‌پور بیگلری در تذکر شفاهی:

۲۵ درصد از سهم اقتصاد کشور مربوط به تعاونی‌ها است

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: با توجه به اینکه ۲۱ دستگاه مسئولیت مستقیم در رابطه با تعاون دارند، قانون مشخص کرده ۲۵ درصد از سهم اقتصاد در رابطه با تعاون باشد. در نشستی که روز گذشته با جمعی از همکاران و تعاونی‌ها داشتیم متاسفانه کمتر از ۵ درصد است.

به گزارش ایلنا، شهباز حسن‌پور بیگلری در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۶ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر از مواضع ریاست مجلس شورای اسلامی در رابطه با معیشت مردم در تذکری، گفت: از رئیس جمهور و هیات دولت می‌خواهم هرچه سریع‌تر به این مسئله ورود نمایند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در ادامه خطاب به نایب رئیس مجلس، گفت: جناب آقای نیکزاد خوشبختانه حضرتعالی هم در اجرا و هم در تقنین جزو کارشناس‌ترین و متخصص‌ترین افراد کشور هستید، این هفته، هفته تعاون است. علاقه‌مند بودم هیات رئیسه و ریاست محترم مجلس در رابطه با هفته تعاون ورود نمایند. با توجه به اینکه ۲۱ دستگاه مسئولیت مستقیم در رابطه با تعاون دارند، قانون مشخص کرده ۲۵ درصد از سهم اقتصاد در رابطه با تعاون باشد. در نشستی که روز گذشته با جمعی از همکاران و تعاونی‌ها داشتیم متاسفانه کمتر از ۵ درصد است.

وی در ادامه یادآور شد: بنده خواستار ورود به ترک فعل این دستگاه‌ها هستم، اگر شما صلاح می‌دانید به طور شفاف رسیدگی کنید و هیاتی را مسئول رسیدگی به وضعیت نابسامان در رابطه با تعاونی‌های کشور بفرمایید.

حسن‌پور بیگلری در ادامه خطاب به وزرای علوم و بهداشت یادآور شد: بیشتر از این با روح و روان دانش آموزان کشور بازی نکنید و برابر با قانون عمل کنید. ما خواستار اجرای بی‌چون و چرای قانون هستیم.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم خطاب به وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: در سفر به کرمان قول‌ها و وعده‌هایی را به مردم داده‌اید بعد از یک ماه متاسفانه هیچ کدام اجرایی نشده است، هرچه سریع‌تر ورود کنید.

حسن‌پور در پایان خاطرنشان کرد: از استاندار محترم و فهیم کرمان خواستارم بیش از این با دوستان دولت در ارتباط باشند تا سریع‌تر حق مردم مظلوم کرمان داده شود.

علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نماینده کرمان، گفت: در هفته تعاون تعداد زیادی از همکاران مراجعه کردند تا جلسه برگزار کنیم امیدواریم در اولین فرصت این جلسه در جهت نظارت بر اجرای قانون برگزار شود.

وی در ادامه تاکید کرد: این روند بسیار خوبی است که همکاران به موضوعی که مبتلا به کشور است مراجعه بفرمایند، قطعا برکت نیز خواهد داشت.

نایب رئیس مجلس در ادامه یادآور شد: برای پرداخت پول گندمکاران جلسه‌ای برگزار شد، هم از نمایندگان و هم از دولت تشکر می‌کنیم و حق مسلم کشاورزان تا حدود قابل توجهی پرداخت شد.

وی در ادامه تصریح کرد: در بحث نیروهای شرکتی و ساماندهی آن‌ها با محوریت کمیسیون اجتماعی جلسه‌ای برگزار شد که به نتایج خوبی می‌رسد و معاون رئیس جمهور قول‌هایی در این رابطه داده اند.

وی در ادامه اظهار داشت: کمیسیون اجتماعی با حضرت آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دکتر عارف معاون اول رئیس جمهور جلسه برگزار کردند و برای تعاونی‌ها که ۲۲ دستگاه درگیر هستند و ۲۵ درصد اقتصاد طبق قانون اساسی به تعاونی‌ها واگذار شده جلسه‌ای خواهیم داشت.

