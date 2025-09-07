انتقاد پژمانفر از نحوه واگذاری سهام فولاد مبارکه و خودروسازان به زیر قیمت

به گزارش ایلنا، نصرالله پژمانفر در نشست علنی امروز(یکشنبه ۱۶ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به معاون اول رئیس جمهور و وزیر اقتصادر در ارتباط با واگذاری سهم فولاد مبارکه و سایپا و ایران خودرو گفت: دولت طبق قانون اجازه واگذاری سهام تمامی مجموعه‌های بزرگ خود را ندارد و باید ۲۰ درصد از این سهم را برای خود نگهداری کند اما امروز شاهد هستیم که دولت قصد دارد زیر ۲۰ درصد هم به بخش خصوصی واگذار کند.

رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس با اشاره به تذکر معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره واگذاری ۲۰ درصد باقی مانده سهام شرکت‌های مذکور ادامه داد: متأسفانه علیرغم این اقدام اما باز هم شاهد هستیم که برای این کار خبط برنامه‌ریزی می‌شود بنابراین انتظار می‌رود این کار متوفف شود.

وی اضافه کرد: با وجود وضعیت اسفبار بازار سرمایه اما جای سوال دارد که چرا این آقایان این سهم را به یک پنجم قیمت واگذار می‌کنند؛ آنها با این اقدام باید در مقابل خدا، مردم و مجلس پاسخگو باشند؛ بنده به عنوان رئیس کمیسیون اصل نود نسبت به این واگذاری تذکر می‌دهم تا منافع کشور و سهام دولت در اختیار یکسری افراد که از رانت بهره‌برداری می‌کنند، قرار نگیرد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با بیان اینکه نباید واگذاری سهام در مقطعی انجام شود که در پایین‌ترین وضعیت قیمت قرار دارد، بیان کرد: دولت باید نقش حاکمیتی در واگذاری سهام‌های بخش‌هایی مانند خودرو و فولاد داشته باشد اما واگذاری سهام ۲۰ درصد به زیر قیمت موجب می‌شود تا نقش دولت پاک شود؛ این خلاف است لذا انتظار داریم به نحوی عمل نکنید که در این موضوع دستگاه‌های نظارتی ورود کنند و بنده نیز به عنوان بخشی از دستگاه‌ نظارتی تذکر می‌کنم که این کار را متوقف کنیم چرا که برخلاف قانون است.

علی نیکزاد ثمرین که ریاست جلسه را برعهده داشت تذکر نماینده مجلس را وارد دانست و گفت: انجام این قبیل کارها در برهه خاص خلاف قانون است لذا از کمیسیون صنایع انتظار می‌رود در این موضوع ورود کند.

