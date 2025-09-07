مطالبات بازنشستگان فرهنگی به صورت کامل پرداخت شود

به گزارش ایلنا، احمد فاطمی در نشست علنی امروز (یک‌شنبه، 16 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: جناب آقای کاظمی وزیر آموزش و پرورش و پورمحمد رئیس سازمان برنامه و بودجه این تذهبون، فاین تذهبون به کجا می‌روید، چرا شیوه نامه تعیین تکلیف مربیان پیش دبستانی ضمیمه دولتی و نهضتی‌ها و مربیان طرح امین را ابلاغ نمی‌کنید.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی چرا قانون لازم‌الاجرای مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۴ را اجرا نمی‌کنید. هیچ بهانه و عذری قابل قبول نیست. سازمان برنامه و بودجه نمی‌تواند با اعمال فشار از ابلاغ شیوه نامه جلوگیری کند. این وهن و لوث کردن قوانین مجلس است.

وی در تذکری به رئیس سازمان برنامه و بودجه و میرزایی مدیر صندوق بازنشستگی تأکید کرد: به فوریت در خصوص اهداف اصلاحی رتبه‌بندی بازنشستگان فرهنگی 1401 اقدام کنید، آنان فقط 50 درصد مبلغ رتبه‌بندی را دریافت می‌کنند و این ظلم آشکار است. وضعیت آنان شبیه بازنشستگان نیمه دوم 1400 است. به این ظلم پایان دهید.

فاطمی خطاب به وزیر اقتصاد و مدیرعامل بانک‌ها یادآور شد: به فوریت در خصوص نحوه هزینه کرد اعتبارات حوزه مسئولیت اجتماعی شفاف‌سازی کنید. بدانید که ما آنها را رها نخواهیم کرد. بنده به عنوان یکی از طراحان طرح تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌ها در حوزه مسئولیت اجتماعی بی‌پرده و صریح می‌گویم، ما مانند دیدبانان تیزبین ملت به سراغ شما خواهیم آمد و شما را پاسخگو خواهیم کرد.

وی خطاب به اعلایی، وزیر اقتصادی و مدیرعامل صندوق بازنشستگان فولاد خاطرنشان کرد: به ظلم آشکاری که اخیراً با دست‌کاری در آیین‌نامه درمان بازنشستگان صندوق فولاد، آیین‌نامه را تغییر دادید، آن را اصلاح کنید. این ظلم آشکار را خاتمه دهید. بازنشستگان فولاد مظلوم واقع شده‌اند.

