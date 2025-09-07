ملت ایران معرفت خود را به انقلاب اسلامی نشان داد

به گزارش ایلنا، امیر دریادار «حبیب‌الله سیاری» معاون هماهنگ‌کننده ارتش در اجلاسیه شهدای ارتش دومین کنگره ملی هشت هزار شهید گیلان در رشت اظهار داشت: ملت ما از دوران انقلاب تاکنون و در دوران دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه، اتحاد و همدلی بی‌نظیری داشتند و ایستادگی و حضور مردم موجب سرافرازی کشور ما است.

امیر دریادار سیاری ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه بار‌ها نخست‌وزیر رژیم جعلی صهیونیستی از مردم ما خواست که در خیابان‌ها حضور یابند، اما حتی یک نفر نیز به این حرف‌ها توجه نکرد و اتحاد و انسجام ملت ما بیشتر شد. ملت ما معرفت خود را به انقلاب نشان داد و باعث پیروزی ما در این جنگ شد؛ لذا با این مردم به هیچ وجه مقابل هیچ دشمنی شکست نخواهیم خورد.

وی با بیان اینکه دشمنان ما مترصد شکستن اتحاد، انسجام، هماهنگی و همدلی ملت ما هستند تا بتوانند به ما ضربه بزنند، افزود: تمامی توطئه‌های دشمنان ما اعم از جنگ تحمیلی، تهاجمات فرهنگی، جنگ نرم و جنگ ترکیبی این است که ملت ما را شکست دهند و با وجود اینکه مسائل اقتصادی هم بر دوش مردم است، اما ملت ما در مقابل دشمنان محکم می‌ایستد و ما افتخار می‌کنیم که سرباز این ملت هستیم.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش اضافه کرد: جوانان مقطع کنونی نیز محکم‌تر، بهتر و منسجم‌تر و با ایمان قوی مقابل دشمنان خواهند ایستاد؛ زیرا این جوانان وطن‌پرست و انقلابی هستند.

دریادار سیاری به دوران هشت سال دفاع مقدس و نقش مردم در آن اشاره و عنوان کرد: پیش از انقلاب، ملت ما با اقتدار مقابل یک رژیم تا دندان مسلح ایستاد و سرانجام نیز پیروز شد؛ پس از آن نیز با حضور مردم در صحنه، در جنگ ۱۲ روزه پیروز شدیم.

وی گفت: هدف دشمنان از به راه انداختن جنگ‌های تحمیلی هشت ساله و ۱۲ روزه، شکست انقلاب و از بین بردن تمامیت ارضی کشور ما بود؛ اما مردم ما در دوران دفاع مقدس با کمترین امکانات از خاک میهن خود دفاع کردند و با مقابله با دشمن باعث شدند تا آنان آرزوی خود را به گور ببرند.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش افزود: البته هنر امام راحل (ره) در جنگ تحمیلی این بود که این جنگ به دفاع مقدس تبدیل شد؛ دشمنان ما با ۳۶ میلیون نفر مواجه شدند و با وجود اینکه تمامی کشور‌های شرقی و غربی از رژیم بعثی حمایت می‌کردند و حتی ما از ۲۷ کشور اسیر داشتیم، اما مردم ما باعث سرافرازی و عزت کشور شدند.

دریادار سیاری بیان کرد: گیلان با توجه به جمعیتش هشت هزار شهید، حدود ۲۴ هزار جانباز و ۲ هزار و ۷۰۰ آزاده دارد و نقش پررنگ و بزرگی در دوران دفاع مقدس بازی کرده است.

دریادار سیاری خاطرنشان کرد: در آن دوران، کمک‌های مردمی هزار و ۵۰۰ کامیونی از گیلان راهی جبهه‌ها شد و سایر استان‌ها نیز همین کار را کردند که این امر موجب شد تا قسمت زیادی از نیاز‌های جبهه‌های حق علیه باطل تأمین شود.

