زمانی کیاسری در تذکر شفاهی:

ناترازی فکری و مدیریت ناتراز، صداقت و شرافت را ذبح می‌کند

ناترازی فکری و مدیریت ناتراز، صداقت و شرافت را ذبح می‌کند
نماینده ساری در مجلس خواستار شفاف‌گویی و عدم فرافکنی مدیران و حل مشکل ناترازی انرژی و مدیریت در کشور شد.

به گزارش ایلنا، عالیه زمانی کیاسری در نشست علنی صبح امروز(یکشنبه، 16 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود با بیان اینکه مردم اربابان واقعی اما در زنجیر بی تدبیری مدیران ناکارآمد هستند، خطاب به رئیس جمهور گفت: دوگانه مدیریت ناتراز انرژی، ایران که سرزمین آب و باران است را در بن بست ذهنی دولتمردان قرار داده است.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی در ادامه با انتقاد از اینکه امروز در دولت، کفه چاپلوسی بر خردورزی غلبه کرده است، گفت: امروز دولت نسبت به حل مشکلات معیشتی مشکل دارد و انتخاب مدیران ناکارآمد باعث شده مدیران عامل و هیأت مدیره ها همچون عروسک، با نخ پارتی و رانت حرکت کنند.

وی ادامه داد: امروز به خاطر مدیران مجیزگو که زهر چاپلوسی را تزریق می کنند، تصمیمات درست گرفته نمی شود و با ناترازی انرژی روبرو هستیم همچنین پرداخت مطالبات بازنشستگان، معلمان، کشاورزان و غیره با مشکل مواجه است.

عضو مجمع نمایندگان استان مازندران در پایان با بیان اینکه ناترازی فکری و مدیریت ناتراز در کنار عدم شفاف‌گویی و با فرافکنی از سوی مدیران دنبال می شود، خاطرنشان کرد: صداقت و شرافت در چنین شرایطی ذبح می شود و ناترازی انرژی نیز قابل پیش بینی خواهد بود.

