وزارت راه دراسرع‌وقت آزادراه شیراز- اصفهان را کلنگ زنی کند

نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: انتظار داریم وزارت راه در اسرع وقت برنامه ریزی کند تا قطعه 8 آزادراه شیراز به اصفهان را کلنگ زنی کند، زیرا برای شروع آزادراه شیراز به بوشهر این قطعه ضرورت دارد.

به گزارش ایلنا، جعفر قادری در نشست علنی امروز (یک‌شنبه، 16 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: مشارکت وزارت دفاع و شهرداری شیراز برای قطعه اول آزادراه شیراز به بوشهر است که امیدواریم بحث مشارکت آن سریعاً تعیین تکلیف شود تا این قطعه نیز شروع به کار کند. قطعه کمربندی شمال شرق شیراز نیز باید در دستور کار قرار گیرد که نامه آن به هیئت دولت ارسال شده و امیدواریم سریع‌تر این موضوع مصوب شود تا این بزرگراه نیز شروع شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: انتظار داریم وزارت راه در اسرع وقت برنامه ریزی کند تا قطعه 8 آزادراه شیراز به اصفهان را کلنگ زنی کند، زیرا برای شروع آزادراه شیراز به بوشهر این قطعه ضرورت دارد و نیاز است که وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به احداث خط لوله انتقال آب خلیج فارس از طریق تبدیل قراردادی که قبلاً سرمایه‌گذار با دولت داشته است کمک کند تا منابع به این پروژه سرازیر شود و به سرانجام برسد.

