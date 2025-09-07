حقوق دولتی معادن پرداخت شود

به گزارش ایلنا، سیدجمال موسوی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، ۱۶ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه، خواستار پرداخت کامل حقوق دولتی معادن و مسئولیت‌های اجتماعی بر اساس اعتبارات مشخص شده، شد.

نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی در ادامه خطاب به وزیر جهاد کشاورزی نیز خواستار پرداخت مابقی مطالبات گندمکاران شد و گفت: موضوع کود و بذر کشاورزی نیز باید برطرف شود همچنین رئیس سازمان حفاظت محیط زیست باید نسبت به تعیین تکلیف پسماند «روی» در زنجان توجه کند.

عضو مجمع نمایندگان استان زنجان در پایان در تذکری خطاب به وزیر بهداشت و درمان درباره ضرورت تأمین آمبولانس‌های وی برای این استان، گفت: لازم است وزیر نسبت به افزایش پذیرش دانشجو در رشته پزشکی بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام کند.

