به گزارش ایلنا، نادرقلی ابراهیمی در نشست علنی امروز (یک‌شنبه، ۱۶ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: حکام بی‌غیرت عرب، سازمان بی‌خاصیت ملل ننگ و شرمتان باد، در مقابل با اسرائیل جانی و ارابه جنگی وزارت جنگ امریکای جنایت‌کار.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی افزود: آقای رئیس جمهور چرا صدای مردم را برای کنترل تورم نمی‌شنوید، آنهایی که می‌گویند فرق می‌کند چه کسی رئیس جمهور باشد، کجا هستند؟ و چرا جواب نمی‌دهند.

وی خطاب به وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: گرانی، تورم و بی‌سامانی نرخ ارز دمار مردم را درآورده است، از سقوط بیش از حد پول ملی جلوگیری کنید. دغدغه مردم برگزاری کنسرت نیست و گرانی‌های بی‌حساب و کتاب دغدغه مردم است. اجرای طرح کالابرگ الکترونیک حداقل انتظار مردم است. چرا برای تامین کالاهای مورد نیاز کوتاهی می‌کنید.

ابراهیمی خطاب به رئیس سازمان امور استخدامی و وزیر جهاد کشاورزی گفت: با برگرداندن و لغو مصوبه اخیر شورای عالی اداری برای درهم ریختن و نابودی تشکیلات بخش کشاورزی بایستید و این مصوبه را لغو کنید.

وی عنوان کرد: تامین و توزیع فوری نهاده‌های دامی بخش طیور اصلاح شبکه توزیع و تامین علوفه برای گاوداری‌ها به خصوص جو، تسریع در ثبت و سفارش کالاهای اساسی، تامین کود شیمیایی در شروع فصل جدید زراعی اعلام منابع حاصل از یک درصد ارزش واردات نهاده‌های دامی و غیره، اینها حداقل انتظارات بخش تولید است. به گرانی‌ها و تورم رسیدگی کنید.

وی خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت: تعیین تکلیف آموزش‌یاران نهضت سوادآموزی انجام شود.

