خبرگزاری کار ایران
ورود دیوان محاسبات به انحرافات مالی ناشی از نحوه تأمین منابع مالی پژوهشگاه نیرو

ورود دیوان محاسبات به انحرافات مالی ناشی از نحوه تأمین منابع مالی پژوهشگاه نیرو
دیوان محاسبات کشور به انحرافات مالی ناشی از نحوه تأمین منابع پژوهشگاه نیرو از شرکت‌های دولتی ورود کرد.

به گزارش  ایلنا  به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، بخش قابل‌توجهی از منابع مالی پژوهشگاه نیرو (حدود ۲۶ درصد از کل منابع)، در اقدامی مغایر با ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت و سیاست‌های مردمی‌سازی اقتصاد، از محل شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نیرو از جمله توانیر، شرکت‌های توزیع برق و شرکت‌های آب و فاضلاب استانی تأمین شده است.

وزارت نیرو مکلف است ضمن اصلاح ساختار درآمدی پژوهشگاه نیرو، نسبت به ادغام یا مولدسازی مراکز آموزشی و پژوهشی اقدام نموده و ساختارهای موازی و پرهزینه را کاهش دهد و گزارش‌ این اقدامات را به طور مستمر ارائه کند.

