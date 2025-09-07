به گزارش ایلنا،احمد نادری عضو هیأت رئیسه مجلس در نشست علنی صبح امروز(یکشنبه، ۱۶ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را به شرح زیر قرائت کرد:

تذکر محمدرضا احمدی نماینده رشت و ۳۹ نماینده دیگر به رئیس جمهور و وزیر بهداشت درباره لزوم رسیدگی به وضعیت نابسامان و نوبت های طولانی اتاق عمل در بیمارستان های دولتی.

تذکر فرامرز شاهسواری، احمد مرادی، روح الله لک علی آبادی، بهروز محبی نجم آبادی، مجید داغری ، محمد میرزایی، علیرضا زندیان، شهین جهانگیری، محمدرضا محسنی ثانی، عباس مقتدایی و محمدرسولی شیخی زاده به رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی درباره پرداخت مطالبه گندمکاران که ۳۰ درصد آن هنوز باقی مانده است.

تذکر پیمان فلسفی، احمد راستینه هفشجانی، سیدحسن هاشمی و بهروز محبی نجم آبادی به وزیر بهداشت درباره ضرورت جلوگیری از کاهش ظرفیت غیرقانونی رشته های پزشکی و اجرای کامل مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پذیرش.

تذکر علیرضا زندیان نماینده بیجار و ۱۷ نماینده دیگر به وزیر ورزش و جوانان درباره ضرورت تجهیز و راه اندازی پیست اسکی بیجار.

تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر و ۷۲ نماینده دیگر به وزیر بهداشت درباره لزوم دستور پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۱۴۰۳ دانشگاه علوم پزشکی.

تذکر علی اکبر علیزاده برمی نماینده دامغان و ۴۰ نماینده دیگر به وزیر راه درباره لزوم بازنگری در حذف متقضایان مجردی که در سامانه مسکن ملی ثبت نام کرده اند.

تذکر نادرقلی ابراهیمی نماینده اراک و ۵۰ نماینده دیگر به وزیر تعاون درباره لزوم بازنگری در واگذاری شرکت هپکو.

تذکر علی امامی، کمال حسین پور، محمدرضا احمدی و رحمدل بامری به رئیس جمهور و وزیر بهداشت درباره ضرورت رسیدگی به رفع مشکل کمبود و گرانی دارو.

تذکر احمد مرادی نماینده بندرعباس و ۴۸ نماینده دیگر به وزیر صمت درباره لزوم تسریع در صدور مجوز واردات خودرو برای جانبازان.

تذکر سیدابوالحسن مصطفوی نماینده رزن به وزیر نفت درباره لزوم تأمین سوخت ماشین آلات و تجهیزات کشاورزان.

تذکر علی شیرین زاد نماینده کرج و ۳۳ نماینده دیگر به رئیس جمهور درباره لزوم پاسخگویی در خصوص علت حل نشدن چالش های متعدد سامانه نانینو و ارائه گزارش کار از بانک سپه و نحوه تسهیلات دهی به نانوایان کشور.

تذکر علی خضریان نماینده تهران و ۵۲ نماینده دیگر به وزیر راه درباره لزوم پاسخگویی درباره علت گرانی عوارض آزادراهی، عدم اجرای بهسازی آزادراه ها و عدم خدمات دهی مناسب و در شأن مردم در توقفگاه ها.

تذکر یاسر عربی نماینده دامغان و ۳۱ نماینده دیگر به وزیر راه درباره ضرورت برگزاری نشست ستاد مراکز لجستیک کشور.

تذکر سیدمحمد سادات ابراهیمی نماینده شوشتر و ۴۳ نماینده دیگر به وزیر جهاد کشاورزی درباره لزوم افزایش قیمت خرید گندم به میزان تورم.

تذکر کامران پولادی نماینده نوشهر و چالوس به رئیس جمهور درباره لزوم تسریع در تکمیل طرح جامع آبرسانی به شهرهای پرگردشگر حوزه انتخابیه.

