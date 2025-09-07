خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عراقچی:

وزارت امور خارجه در حال تدوین پیوست سیاست خارجی برای هر منطقه آزاد است

وزارت امور خارجه در حال تدوین پیوست سیاست خارجی برای هر منطقه آزاد است
کد خبر : 1682889
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر امور خارجه از رویکرد وزارت خارجه برای تدوین پیوست سیاست خارجی برای هر منطقه آزاد خبر داد.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی در بازدید از غرفه منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس گفت: وزارت امور خارجه رویکردی اقتصادی را در پیش گرفته و در همین چارچوب، در حال تدوین پیوست سیاست خارجی برای هر منطقه آزاد است. پیوستی که متناسب با ویژگی‌ها و شرایط خاص هر منطقه طراحی می‌شود.

وی ادامه داد: در وزارت امور خارجه، معاونتی با عنوان «معاونت دیپلماسی اقتصادی» وجود دارد که وظیفه آن هموار کردن مسیر عبور از تحریم‌ها و نیز پشتیبانی از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان کشور در عرصه بین‌المللی است.

عراقچی تاکید کرد: «ارس» یکی از مناطق آزاد راهبردی و مهم کشور است و باید به آن توجه بیشتری شود. منطقه آزاد ارس به جهت هم مرزی با ارمنستان، جمهوری آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان جایگاه مهمی دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی