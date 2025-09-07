عراقچی:
وزارت امور خارجه در حال تدوین پیوست سیاست خارجی برای هر منطقه آزاد است
وزیر امور خارجه از رویکرد وزارت خارجه برای تدوین پیوست سیاست خارجی برای هر منطقه آزاد خبر داد.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی در بازدید از غرفه منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس گفت: وزارت امور خارجه رویکردی اقتصادی را در پیش گرفته و در همین چارچوب، در حال تدوین پیوست سیاست خارجی برای هر منطقه آزاد است. پیوستی که متناسب با ویژگیها و شرایط خاص هر منطقه طراحی میشود.
وی ادامه داد: در وزارت امور خارجه، معاونتی با عنوان «معاونت دیپلماسی اقتصادی» وجود دارد که وظیفه آن هموار کردن مسیر عبور از تحریمها و نیز پشتیبانی از سرمایهگذاران و تولیدکنندگان کشور در عرصه بینالمللی است.
عراقچی تاکید کرد: «ارس» یکی از مناطق آزاد راهبردی و مهم کشور است و باید به آن توجه بیشتری شود. منطقه آزاد ارس به جهت هم مرزی با ارمنستان، جمهوری آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان جایگاه مهمی دارد.