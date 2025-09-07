گودرزوند چگینی در تذکر شفاهی:
دولت به خرید پنلهای خورشیدی ورود جدی داشته باشد
به گزارش ایلنا، مهرداد گودرزوند چگینی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۶ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: موضوع قطعی برق که هفته گذشته هم وزیر نیرو به مجلس آمدند و گزارشی را در این خصوص ارائه کردند هنوز حل نشده است. متأسفانه فشاری که بر صنایع و خانوادهها بوده غیر قابل پذیرش میباشد. در استان گیلان گرمای بیش از حدی دارد که این گرما از گرمای خوزستان بیشتر است زیرا شرجی بوده و در شهرستانی مثل رودبار که خشکسالی نیز وجود دارد، قطعی برق باعث شده تا پمپها نیز قطع شود و همین موضوع باعث بیآبی در حوزه انتخابیه شده است.
نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر وزارت نیرو تا ۱۰ روز دیگر پیش بینی لازم را برای چاههای عمیق انجام ندهد قطعاً در آنجا بیش از ۵۰ هزار نفر با کمبود آب روبهرو میشود. از وزیر نیرو درخواست دارم یک هیاتی را برای حل مشکل آب شهرستان تعیین کند و آب و برق شهرستان رودبار را به صورت ویژه قرار دهد. قطعاً امروز موضوع قطعی برق مشکلات عدیدهای را برای کشور به وجود آورده است.
گودرزوند چگینی عنوان کرد: موضوع دیگری که وجود دارد، بحث خرید پنلهای خورشیدی است. قطعاً اگر دولت ورود پیدا نکند و متولی این بحث وزارت نیرو نباشد باعث ایجاد فساد میشود. اخباری وجود دارد که خرید پنلهای خورشیدی توسط شرکتهای تخصصی انجام نمیشود، بلکه به دست افرادی که بدهکارترین افراد هستند صورت میگیرد. لذا از رئیس جمهور و وزیر نیرو میخواهم به این موضوع ورود پیدا کنند تا ارز مملکت بیجهت هدر نرود و دست افرادی که فسادشان در سیستم بانکی به وضوح مشخص است بر باد نرود.