به گزارش خبرنگار ایلنا، سلمان اسحاقی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۶ شهریور) مجلس شورای اسلامی با انتقاد از گرانی ها و افزایش قیمت کالاها گفت: باید رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه در مجلس حضور پیدا کرده و درباره مقابله با گرانی ها و برخورد با گران فروشی توضیح دهند.

علی نیکزاد که ریاست مجلس را بر عهده دارد، در پاسخ اسحاقی گفت: درباره حضور رئیس جمهور در مجلس، در تلاش هستیم که در جلسات آتی در خدمت آقای پزشکیان باشیم.

انتهای پیام/