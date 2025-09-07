نیکزاد در صحن مجلس:
در تلاشیم رئیسجمهور در جلسات آتی مجلس حضور پیدا کند
نتئیب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: درباره حضور رئیس جمهور در مجلس، در تلاش هستیم که در جلسات آتی در خدمت آقای پزشکیان باشیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سلمان اسحاقی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۶ شهریور) مجلس شورای اسلامی با انتقاد از گرانی ها و افزایش قیمت کالاها گفت: باید رئیسجمهور و رئیس قوه قضائیه در مجلس حضور پیدا کرده و درباره مقابله با گرانی ها و برخورد با گران فروشی توضیح دهند.
علی نیکزاد که ریاست مجلس را بر عهده دارد، در پاسخ اسحاقی گفت: درباره حضور رئیس جمهور در مجلس، در تلاش هستیم که در جلسات آتی در خدمت آقای پزشکیان باشیم.