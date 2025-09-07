به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یک‌شنبه، ۱۶ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاه‌داری با ماده ۱۸ این لایحه با ۲۱۹ رأی موافق، ۶ رأی ممتنع و یک رأی مخالفت با مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر اساس ماده ۱۸ لایحه؛ مدیران باشگاه‌های ورزشی مکلفند در چهارچوب قوانین کار و تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن شاغلین خود اقدام کنند و لازم است برای تمدید پروانه باشگاه مستندات مربوط به آن را با رعایت ضوابط فنی ارائه نمایند. همچنین مدیران باشگاه‌های ورزشی موظفند نسبت به بیمه حوادث و بیمه مسئولیت مدنی باشگاهها اقدام لازم را به عمل آورند. دستورالعمل اجرائی این ماده توسط وزارت و با همکاری سازمان بیمه و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و ابلاغ می‌گردد.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۹ لایحه مذکور با ۲۲۴ رأی موافق، ۴ رأی ممتنع و یک رأی مخالفت با مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که متن ماده فوق به شرح زیر است:

باشگاه‌هایی از امتیازات موجود در این قانون می‌توانند بهره‌مند شوند که عضو اتحادیه‌های باشگاه‌های ورزشی باشند.

گفتنی است نمایندگان در جریان بررسی ماده ۱۹ با پیشنهاد الحاق به ماده یاد شده توسط منصور علیمردانی نماینده مردم ابهر ارائه شد موافقت کردند.

در متن الحاقی به ماده ۱۹ آمده است:

وزارت ورزش و جوانان موظف است آیین‌نامه‌ای را برای تعیین امتیازات قابل اعطا به باشگاه‌های عضو اتحادیه‌ها و همچنین شرایط عضویت در اتحادیه‌ها تدوین و ابلاغ کند.

