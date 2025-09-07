خبرگزاری کار ایران
دشمن صهیونی، زیر ضربات موشک‌های ایران درهم شکسته شد

دشمن صهیونی، زیر ضربات موشک‌های ایران درهم شکسته شد
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ستون فقرات دشمن صهیونی زیر ضربات موشک های پرقدرت ایران درهم شکسته شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس محمدحسنی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بازدید از پایگاه هوایی شهید فکوری تبریز، در جمع فرماندهان و کارکنان این پایگاه با تبریک هفته وحدت اظهار کرد: هرچند دشمن در جنگ تحمیلی 12 روزه خساراتی وارد کرد، اما ضربه متقابل ایران به مراتب محکم‌تر بود و به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دشمن در این نبرد «تقریبا از پا درآمد و له شد» و ستون فقراتش زیر ضربات موشک‌های پرقدرت ایران درهم شکسته شد.

وی با اشاره به نقش نیروی هوایی در جنگ تحمیلی دوازده روزه، بیان کرد: شهدای والامقام این پایگاه، شهیدان محسن آین و جعفر شهبازی، در حقیقت  شهیدانِ احساس تکلیف بودند که با ایثارگری و فداکاری، مانع خسارات بیشتر شدند. این «شهید تکلیف بودن»، باید سرلوحه مسیر ما قرار گیرد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با توصیه به نوآوری در شرایط فعلی، اظهار کرد: باید همچون شهید سرلشکرمنصور ستاری که با ابتکار و نوآوری خود در عملیات والفجر ۸ موجب به زیر کشیدن بیش از ۷۰ فروند هواپیمای دشمن شد، دست به ابتکار زد و دشمن را از کرده خود پشیمان کرد

