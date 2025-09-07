راهکارهای رفع مشکل پرداخت حق پخش تلویزیونی تصویب شد

به گزارش ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز( یکشنبه ۱۶ شهریور) مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه نظام جامع باشگاه داری، ماده ۱۷ این لایحه را تصویب کردند.

ماده ۱۷- باشگاه‌ها ذی‌نفعان اصلی کلیه حقوقی هستند که ناشی از برگزاری مسابقات و دیگر رویدادهای رسمی باشگاهی می‌باشد. این حقوق شامل هرنوع منافع مالی و معنوی، سمعی و بصری، ضبط رادیویی، حقوق تولید و پخش تلویزیون، حقوق چندرسانه‌ای، بهره‌برداری از نشان (آرم)‌ها می‌باشد و متقاضیان بهره‌برداری از این حقوق باید با صاحبان آن توافق نمایند.

تبصره۱- به منظور ارتقای سلامت جامعه، ترویج فرهنگ ورزش و دسترسی رایگان عمومی به مسابقات ورزشی، سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبارات لازم برای پرداخت حق پخش تلویزیون و حقوق چند رسانه‌ای مسابقات ورزشی را طبق آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت ورزش و جوانان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، تامین و تخصیص دهد.

تبصره۲- وزارت ورزش و جوانان مکلف است با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه چگونگی تأمین، تسهیم منافع مالی و معنوی، سمعی، بصری، چند رسانه‌ای و بهره‌برداری از نشان‌ (آرم)ها بین ذی‌نفعان و وظایف دستگاه های مرتبط را با لحاظ کیفیت و کمیت به تصویب هیات وزیران برساند.

