با رأی نمایندگان؛
راهکارهای رفع مشکل پرداخت حق پخش تلویزیونی تصویب شد
با رأی نمایندگان سازمان برنامه و بودجه موظف شد اعتبارات لازم برای پرداخت حق پخش تلویزیون و حقوق چند رسانهای مسابقات ورزشی را تامین و تخصیص دهد.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز( در ادامه بررسی لایحه نظام جامع باشگاه داری، ماده ۱۷ این لایحه را تصویب کردند.
ماده ۱۷- باشگاهها ذینفعان اصلی کلیه حقوقی هستند که ناشی از برگزاری مسابقات و دیگر رویدادهای رسمی باشگاهی میباشد. این حقوق شامل هرنوع منافع مالی و معنوی، سمعی و بصری، ضبط رادیویی، حقوق تولید و پخش تلویزیون، حقوق چندرسانهای، بهرهبرداری از نشان (آرم)ها میباشد و متقاضیان بهرهبرداری از این حقوق باید با صاحبان آن توافق نمایند.
تبصره۱- به منظور ارتقای سلامت جامعه، ترویج فرهنگ ورزش و دسترسی رایگان عمومی به مسابقات ورزشی، سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبارات لازم برای پرداخت حق پخش تلویزیون و حقوق چند رسانهای مسابقات ورزشی را طبق آییننامهای که توسط سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت ورزش و جوانان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، تامین و تخصیص دهد.
تبصره۲- وزارت ورزش و جوانان مکلف است با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، آییننامه چگونگی تأمین، تسهیم منافع مالی و معنوی، سمعی، بصری، چند رسانهای و بهرهبرداری از نشان (آرم)ها بین ذینفعان و وظایف دستگاه های مرتبط را با لحاظ کیفیت و کمیت به تصویب هیات وزیران برساند.