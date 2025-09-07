خبرگزاری کار ایران
شروط خدمت سربازی ورزشکاران در باشگاه های ورزشی مشخص شد

نمایندگان شروط خدمت سربازی ورزشکاران در باشگاه های ورزشی را مشخص کردند.

به گزارش ایلنا،  نمایندگان در جلسه  علنی امروز (یک‌شنبه، ۱۶ شهریور ) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاه‌داری با ماده ۱۶ این لایحه با ۲۲۶ رأی موافق، یک رأی ممتنع و ۵ رأی مخالفت، موافقت کردند.

ماده ۱۶ لایحه مذکور به شرح زیر اصلاح می‌شود:

مشمولین خدمت سربازی که حداقل دو سال متوالی قبل از مشمولیت، در عضویت یک باشگاه ورزشی شرکت‌کننده در بالاترین سطوح تیم‌گان‎ باشند، با درخواست وزارت و هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می‌توانند خدمت مقدس سربازی خود را پس از طی دوره آموزش نظامی، در باشگاه‌های ورزشی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و در صورت عدم نیاز این باشگاه‌ها در سایر باشگاه‌ها با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح سپری نمایند.

 

