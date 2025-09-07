ارجاع موافقتنامه ایران و ترکیه در زمینه حمل و نقل ریلی به مجمع تشخیص مصلحت نظام

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یک شنبه، ۱۶ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی،در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه چهارچوب بین وزارت راه و شهرسازی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت حمل و نقل و زیرساخت از طرف دولت جمهوری ترکیه در زمینه حمل و نقل ریلی اعاده شده از شورای نگهبان، بر مصوبه پیشین خود در بند (۳-۴) ماده (۴) این لایحه اصرار کرده و همچنین تذکرات شورای نگهبان در متن موافقت نامه اعمال گردید.

