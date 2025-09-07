جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی آغاز شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، جسله علنی امروز (یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور ر۱۹۷ نفر از نمایندگان آغاز شد.

دستور کار نمایندگان به شرح زیر است:

- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح دوفوریتی تشدید مجازات جاسوسی و همکاری کنندگان با دول خارجی متخاصم علیه امنیت و منافع ملی

- گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه چهارچوب بین وزارت راه و شهرسازی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت حمل و نقل و زیرساخت از طرف دولت جمهوری ترکیه در زمینه حمل و نقل ریلی اعاده شده از شورای نگهبان

- ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاه‌داری

-گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه

- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده(۳۷) قانون تأمین اجتماعی

- بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح حمایت از تولیدکشاورزی و افزایش تاب آوری تأمین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی نیز در دستور کار قرار دارد.

