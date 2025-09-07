خبرگزاری کار ایران
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی آغاز شد

جلسه علنی امروز مجلس شورای دقایقی پیش آغاز شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جسله علنی امروز (یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف  و با حضور ر۱۹۷ نفر از نمایندگان آغاز شد.

دستور کار نمایندگان به شرح زیر است:

- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح دوفوریتی تشدید مجازات جاسوسی و همکاری کنندگان با دول خارجی متخاصم علیه امنیت و منافع ملی

- گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه چهارچوب بین وزارت راه و شهرسازی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت حمل و نقل و زیرساخت از طرف دولت جمهوری ترکیه در زمینه حمل و نقل ریلی اعاده شده از شورای نگهبان

- ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاه‌داری

-گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه

- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده(۳۷) قانون تأمین اجتماعی

- بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح حمایت از تولیدکشاورزی و افزایش تاب آوری تأمین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی نیز در دستور کار قرار دارد.

 

 

 

 

