جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی آغاز شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، جسله علنی امروز (یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور ر۱۹۷ نفر از نمایندگان آغاز شد.
دستور کار نمایندگان به شرح زیر است:
- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح دوفوریتی تشدید مجازات جاسوسی و همکاری کنندگان با دول خارجی متخاصم علیه امنیت و منافع ملی
- گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه چهارچوب بین وزارت راه و شهرسازی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت حمل و نقل و زیرساخت از طرف دولت جمهوری ترکیه در زمینه حمل و نقل ریلی اعاده شده از شورای نگهبان
- ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاهداری
-گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام راجع به مهریه
- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده(۳۷) قانون تأمین اجتماعی
- بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح حمایت از تولیدکشاورزی و افزایش تاب آوری تأمین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی نیز در دستور کار قرار دارد.