عراقچی:
ادامه مذاکرات با سه کشور اروپایی/ مناطق آزاد میتوانند به شاهراههای اقتصادی ایران تبدیل شوند
وزیر امور خارجه کشورمان گفت: به اعتقاد ما مناطق آزاد میتوانند به شاهراههای اقتصادی ایران تبدیل شوند. ما از سرمایهگذاران میخواهیم که در این عرصه ورود کنند و ما هر کاری از دستمان برآید انجام خواهیم داد. وزارت امور خارجه یک ماموریت دارد و آن رفع تحریمها است و همزمان باید برای تابآوری کشور هم تلاش کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در همایش ملی توانمندیها و فرصتهای سرمایهگذاری مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور که شنبه شب در سالن اجلاس صدا و سیما برگزار شد، گفت: بسیار خوشحالم که امروز این فرصت برای من فراهم شده است که در خدمت شما و این همایش باشم، آن هم در سالی که به حمایت از تولید اختصاص دارد. از آقای دکتر مسرور نیز سپاسگزارم. یکی از پروژههایی که در حال اجرا است، پارک علم و فناوری کیش شنزن میباشد.
وی ادامه داد: شنزن در ابتدا یک روستای کوچک بود که شغل اصلی مردم آن ماهیگیری بود. پس از اینکه چین با فشارهای بینالمللی مواجه شد، این منطقه را به یک منطقه تجاری تبدیل کرد، اکنون شنزن یکی از قطبهای فناوری است و تولید داخلی آن از بسیاری از کشورهای تولیدکننده متوسط بیشتر است. این یک نمونه است که با سیاستهای صحیح در این رشد قرار گرفت.
وزیر امور خارجه کشورمان گفت: اگر ظرفیتهای ما به درستی مورد استفاده قرار گیرند، میتوانیم چنین توسعهای داشته باشیم. ما در شرایطی صحبت میکنیم که کشورمان با تحریمهای چند لایه مواجه است؛ تحریمهایی که آثار خود را بر زندگی مردم ما گذاشته است، واقعیتی است که نمیتوان آن را انکار کرد، اما نباید از تحریمها تصوری آخرالزمانی داشته باشیم و نباید تسلیم شویم. تحریمکنندگان قصد خود را اعلام کرده بودند و هدف آنها فلج کردن ایران است و عنوان تحریمها نیز همین بوده است.
عراقچی گفت: واقعیت این است که ایران همچنان محکم ایستاده است. حتماً تبعات منفی تحریمها را نباید فراموش کنیم. ما دو خطا را نباید مرتکب شویم: اول اینکه تحریمها را انکار کنیم و بیخیال باشیم که خدایی ناکرده برنامهریزی نداشته باشیم و غفلت کنیم؛ دوم اینکه در برابر تحریمها تسلیم شویم.
وی ادامه داد: بدون اینکه بخواهم مشکل ناشی از تحریمها را انکار کنم، باید بگویم برخی مشکلات ما در خارج نیست و ما نیازمند کاهش بوروکراسی هستیم. گاهی مقرراتی وضع شده است که شاید در شرایط عادی به آن تن نمیدادیم، اما مجبور به پذیرش آن شدیم. دولت وظیفه دارد مسیر سرمایهگذاری را هموار کند که کاهش زمان صدور مجوز و مقابله با فساد در اولویت هستند.
وزیر امور خارجه کشورمان گفت: مناطق آزاد نقش کلیدی در اقتصاد هر کشور دارند و بهویژه برای ایران ریههای کشور هستند و در جایی که تحریمها راه تنفس را تنگ میکنند، این مناطق آزاد به یاری میرسند. ایران در چهارراه تجارت جهانی قرار دارد. دریای عمان و خلیج فارس و منابع انسانی و عمرانی از مزایای ایران هستند. در شرایط تحریمی نیز هیئتهای اقتصادی به ایران میآیند تا از مزایای ایران بهرهمند شوند و همچنان ایران میتواند یک مقصد جذاب برای سرمایهگذاران باشد.
عراقچی تاکید کرد: وزارت خارجه خود را متعهد میداند که در این زمینه اقداماتی انجام دهد. ما معاونت اقتصادی داریم که هدفش این است که در خدمت سرمایهگذاران و تولیدکنندگان داخلی باشد و آنها را در مسیر بینالمللی یاری کند. ما در معاونت اقتصادی یک رویکرد جدیدی را در خصوص مناطق آزاد در پیش گرفتهایم.
وی ادامه داد: این سیاست که برای مناطق آزاد جداگانه در نظر گرفته شده است، مشخص میکند که مناطق آزاد ما باید از طرف کدام یک از سفارتخانههای ما مورد حمایت قرار گیرند. همچنین باید فرصتهای منطقه شناسایی شوند و در گفتوگوهای رسمی دیپلماتیک مورد توجه قرار گیرند. این سند که برای هر منطقه آزاد نوشته خواهد شد، مسیری برای اقدامات وزارت خارجه خواهد بود. ما امیدواریم بتوانیم یک شبکه واحد بسازیم تا آنها را به بازوی مناطق آزاد تبدیل کنیم. امیدواریم بتوانند موانع را برای واحدهای تجاری تسهیل کنند.
وزیر امور خارجه کشورمان گفت: ما میدانیم سرمایهگذار نیاز به اطمینان دارد؛ اطمینان از حمایت دولت را نیاز دارد و این ماموریتهایی است که برای ایران تعریف شده است. به اعتقاد ما مناطق آزاد میتوانند به شاهراههای اقتصادی ایران تبدیل شوند. ما از سرمایهگذاران میخواهیم که در این عرصه ورود کنند و ما هر کاری از دستمان برآید انجام خواهیم داد. وزارت امور خارجه یک ماموریت دارد و آن رفع تحریمها است و همزمان باید برای تابآوری کشور هم تلاش کند. برای رفع تحریم باید از طریق مذاکرات اقدام شود.
عراقچی ادامه داد: ما در خصوص مذاکره برای رفع تحریمها جدیت داشتهایم. تلاش کردیم و نهایتاً مذاکرات برگزار شد. پنج دور مذاکره داشتیم که پیش از دور ششم، حمله به ایران اتفاق افتاد. باید توجه داشته باشیم که در این شرایط مذاکرات شکل دیگری خواهد داشت. در این شرایط که بیش از ۱۰۰۰ نفر شهید شدند، نمیتوانیم به فرمت قبلی وارد مذاکرات شویم. نمیشود مانند گذشته وارد مذاکره شد؛ باید با توجه به دغدغههایی که وجود دارد، وارد مذاکرات شویم. روابط ما با آژانس نیز دچار تلاطم شده است و همکاری ما نیز مانند گذشته با آژانس نخواهد بود. امروز همکاران من در وین برای رسیدن به چارچوب جدید مذاکرات را ادامه میدهند و ما نزدیک هستیم برای رسیدن به یک چارچوب همکاری با آژانس در چارچوبی که مجلس مشخص کرده است.
وی تاکید کرد: با سه کشور اروپایی مذاکرات را ادامه خواهیم داد. چندین دور با وزرای خارجه این کشورها صحبت کردم. دو شب پیش با «خانم کالاس» بیش از دو ساعت مذاکره داشتم و فکر میکنم درک بهتری از اوضاع به وجود آمده است. البته سه کشور اروپایی اشتباه بزرگی را مرتکب شدند. البته این ماشه آن ماشه نیست. فکر میکنند این ماشه ارتباط مستقیم با مسائل نظامی ندارد. گفتوگوهای ما با اروپاییها ادامه دارد.
عراقچی تصریح کرد: با آمریکا نیز پیامهایی از طریق واسطهها رد و بدل میکنیم. آن روزی که آمریکاییها بر اساس منافع متقابل مذاکره کنند، ما نیز مذاکرات را آغاز خواهیم کرد. ما واقف هستیم بر وظایفی که برعهده ما است و دنبال میکنیم، اما اصل برای ما منزلت ملت ایران است که باید در هر شرایطی مطرح شود. اینکه ما به این مأموریت خود مشغول هستیم، نباید کسی را از وظایف خود غافل کند.
وی ادامه داد: هیچ کس نباید کوتاهی کند و معطل وزارت خارجه باشد. همانطور که نیروهای مسلح ما معطل وزارت امور خارجه نماندهاند، هر کس مأموریت خود را دارد و باید اقدامات خود را انجام دهد.