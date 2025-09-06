خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گودرزی خبر داد؛

جمع‌بندی مثبت دولت و مجلس در خصوص ساماندهی کارکنان

جمع‌بندی مثبت دولت و مجلس در خصوص ساماندهی کارکنان
کد خبر : 1682679
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی و طراح طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت از جمع‌بندی مثبت دولت و مجلس در خصوص ساماندهی کارکنان خبر داد.

به گزارش ایلنا، عباس گودرزی درباره ساماندهی کارکنان دولت عنوان کرد: نشست مشترک کمیسیون اجتماعی مجلس با رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که با حضور علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد، جمع‌بندی مثبتی در خصوص رسیدن به تفاهم و فهم مشترک بین دولت و مجلس درباره این طرح حاصل گردید.

 سخنگوی هیات رئیسه  مجلس  افزود: «در این جلسه مقرر شد سازمان اداری و استخدامی کشور برنامه‌ای جهت تبدیل وضعیت کارکنان و تعیین تکلیف شرکت‌های طرف قرارداد دولت تهیه کرده و برای تصویب به هیئت دولت ارائه دهد.»

وی با تأکید بر اهمیت این اقدام گفت: تدوین این برنامه گامی مهم در مسیر تحقق عدالت استخدامی، ارتقاء بهره‌وری در نظام اداری کشور و رفع دغدغه‌های کارکنان شرکتی و قراردادی خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی