به گزارش ایلنا، عباس گودرزی درباره ساماندهی کارکنان دولت عنوان کرد: نشست مشترک کمیسیون اجتماعی مجلس با رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که با حضور علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد، جمع‌بندی مثبتی در خصوص رسیدن به تفاهم و فهم مشترک بین دولت و مجلس درباره این طرح حاصل گردید.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس افزود: «در این جلسه مقرر شد سازمان اداری و استخدامی کشور برنامه‌ای جهت تبدیل وضعیت کارکنان و تعیین تکلیف شرکت‌های طرف قرارداد دولت تهیه کرده و برای تصویب به هیئت دولت ارائه دهد.»

وی با تأکید بر اهمیت این اقدام گفت: تدوین این برنامه گامی مهم در مسیر تحقق عدالت استخدامی، ارتقاء بهره‌وری در نظام اداری کشور و رفع دغدغه‌های کارکنان شرکتی و قراردادی خواهد بود.

