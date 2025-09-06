گودرزی خبر داد؛
جمعبندی مثبت دولت و مجلس در خصوص ساماندهی کارکنان
سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی و طراح طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت از جمعبندی مثبت دولت و مجلس در خصوص ساماندهی کارکنان خبر داد.
به گزارش ایلنا، عباس گودرزی درباره ساماندهی کارکنان دولت عنوان کرد: نشست مشترک کمیسیون اجتماعی مجلس با رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که با حضور علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد، جمعبندی مثبتی در خصوص رسیدن به تفاهم و فهم مشترک بین دولت و مجلس درباره این طرح حاصل گردید.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس افزود: «در این جلسه مقرر شد سازمان اداری و استخدامی کشور برنامهای جهت تبدیل وضعیت کارکنان و تعیین تکلیف شرکتهای طرف قرارداد دولت تهیه کرده و برای تصویب به هیئت دولت ارائه دهد.»
وی با تأکید بر اهمیت این اقدام گفت: تدوین این برنامه گامی مهم در مسیر تحقق عدالت استخدامی، ارتقاء بهرهوری در نظام اداری کشور و رفع دغدغههای کارکنان شرکتی و قراردادی خواهد بود.