حجتالاسلام غرویان در گفتوگو با ایلنا:
نمایندهای که با رای پایین وارد مجلس شده نمیتواند داور رأی اکثریت مردم به رئیسجمهور باشد
حجت الاسلام محسن غرویان در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در واکنش به صحبتهای اخیر مرتضی آقاتهرانی نماینده مجلس و عضو جبهه پایداری مبنی بر اینکه زمانی که مردم بدون دقت، افرادی را برای مجلس، ریاست جمهوری یا شوراها انتخاب میکنند که به اجرای قانون خدا پایبند نیستند، همین میشود، گفت: در رابطه با صحبت یکی از نمایندگان مجلس که نسبت دادهاند کسانی که به آقای پزشکیان رای دادهاند اشتباه کردهاند و تشخیصشان درست نبوده است به چند نکته اشاره میکنم.
وی ادامه داد: اول اینکه یک نماینده نمیتواند داور برای رأی اکثریت مردم باشد، بهویژه نمایندگانی که خود با رأی بسیار پایینی به مجلس راه یافتهاند. این نمایندگان با رأی پایین نمیتوانند در مقام قضاوت و داوری نسبت به تشخیص اکثریت ملت قرار گیرند و حرف آنان اعتباری ندارد.
این مدرس حوزه علمیه تصریح کرد: نکته دوم این است که در منابع دینی ما آمده است که «ید الله مع الجماعه»، یعنی دست خدا با جماعت است. به این معنا که رأی خدا در بسیاری از مسائل، همان رأی اکثریت مردم است. بنابراین، رأی به آقای پزشکیان از طرف اکثریت ملت، رأی دین و مذهب طبق همین مبنای یدالله مع الجماعه، محسوب میشود.
حجت الاسلام غرویان گفت: نکته دیگر این است که اخیراً مقام معظم رهبری فرمودند که سران دو قوه دیگر، یعنی قوه مقننه و قوه قضائیه، باید با دولت و رئیسجمهور همکاری کنند و بر خلاف مشی ایشان عمل نکنند. این بدان معناست که از نظر مقام معظم رهبری، رأی اکثریت مردم صحیح است و خود ایشان هم حکم ریاست جمهوری را تنفیذ کردهاند و از نظر شرعی، آن را نافذ میدانند. بنابراین، نماینده مجلسی که بر خلاف رأی اکثریت مردم صحبت میکند، به نظر من خلاف دیدگاه مقام معظم رهبری هم حرف میزند و لذا اعتباری ندارد.
وی ادامه داد: قرآن میفرماید: «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا». ما هماکنون در هفته وحدت هستیم و وحدت برای این است که اقتدار امت اسلامی و نظام اسلامی محفوظ بماند. اینگونه سخنان تنها موجب تضعیف نظام میشود و گناه کبیره است، زیرا انسجام ملت و اتحاد آنان را از بین میبرد.
این مدرس حوزه علمیه گفت: این اظهارات همچنین توهینی به عقل و شعور جمعی است. هیچ فردی نمیتواند ادعا کند که تنها او میفهمد و دیگران اشتباه میکنند. این نوع سخنان نه تنها خلاف شرع و عقل است، بلکه توهین به افکار عمومی و عقل جمعی هم محسوب میشود که توهین به شعور جمعی و عقل عقلا نیز به نظر من گناه و خطا است.
حجت الاسلام غرویان گفت: من فکر میکنم مطرح کردن این نوع بحثها در این شرایط موجب تفرقه است و دشمنان، از جمله رژیم صهیونیستی و آمریکا، به دنبال ایجاد تفرقه هستند تا دولت تضعیف شود و به نظر من مطرح کردن این نوع بحثها موجب خشنودی دشمن میشود و نادرست است و باید با آن برخورد شود و ما باید از مطرح کردن مباحث تفرقهآمیز جلوگیری کنیم. همانطور که مقام معظم رهبری هم فرمودهاند دولت باید تقویت شود و تمام سخنان و تریبونها باید در جهت تقویت دولت باشند تا بتوانیم از این شرایط سخت و بحرانی با موفقیت عبور کنیم.