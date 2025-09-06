به گزارش ایلنا، پژمان پروین در یکصد و نود و یکمین جلسه شورای عالی تحول و تعالی سازمان، ضمن تبریک آغاز امامت حضرت ولی عصر (عج)، بر ضرورت ثبت دقیق آمار و داده‌ها در بانک‌های اطلاعاتی تأکید کرد و هشدار داد هرگونه خطا می‌تواند تبعات داخلی و بیرونی برای سازمان به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به تخصیص هزار میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل بانک جامع سهامداران ثبت شرکت‌ها در پنج استان پایلوت، از لزوم داده‌آمایی پرونده‌ها همزمان با اسکن اوراق خبر داد و تصریح کرد: دقت در ثبت اطلاعات بانک جامع املاک و کاداستر، به‌ویژه در فرآیند تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به تک‌برگ، مبنای تصمیمات راهبردی سازمان است و باید تحت نظارت دقیق انجام شود.

پروین با اشاره به مشکلات زیرساختی در استان سیستان و بلوچستان و وقوع چند نوبت قطعی خدمات ثبتی در ماه گذشته، خواستار پیگیری جدی موضوع از مراجع ذی‌ربط شد و بر اهمیت ارائه خدمات مستمر به متقاضیان تأکید کرد.

وی همچنین از اخذ مجوز هم‌ترازی دادیاران با رؤسای ادارات و بهره‌مندی آنان از مزایای قانونی خبر داد و افزود: برای تحقق این امر جلسات متعددی با سازمان امور استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه برگزار شد و در نهایت این امر میسر شد.

پروین در ادامه با اشاره به لزوم رعایت انضباط مالی و شفافیت در امور مالی خطاب به مدیران استانی تأکید کرد: در هزینه‌کرد اعتبارات تخصیص‌یافته در حوزه‌هایی، چون تعمیر، تجهیز و اطفای حریق نهایت دقت و شفافیت را لحاظ کنند.

معاون راهبردی سازمان ثبت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اعمال محاسبات بهره وری کارکنان گفت: چهار استان یزد، همدان، لرستان و خراسان رضوی موفق به کسب رتبه خیلی خوب شدند و بهره‌وری آنان با ۸۰ درصد بیشتر از سرانه محاسبه و پرداخت شد

پژمان پروین ابراز امیدواری کرد که با پایبندی به اصول راهبردی و نظارت مستمر، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شاهد تحولی پایدار و پیشرفتی روزافزون باشد.

