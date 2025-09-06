گفتگوی تلفنی مشاور امنیت ملی نخست وزیر هند با لاریجانی

به گزارش ایلنا، «آجیت دوال» مشاور امنیت ملی نخست وزیر هند در تماس تلفنی با علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی ضمن تبریک این مسئولیت در چنین شرایط خطیری، برای وی آرزوی توفیق کرد.

لاریجانی ضمن تشکر از مشاور امنیت ملی نخست وزیر هند، در مورد گسترش همکاری‌های اقتصادی دو کشور و روابط امنیتی، دفاعی و نیز توسعه‌ی پروژه‌ی چابهار، راهکارهایی مطرح کرد و مقرر شد در فرصت نزدیکی در بازدید از هند، مذاکرات فی مابین ادامه یابد.