به گزارش ایلنا، صبح امروز علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی میزبان حضرت حجت الاسلام سید عمار حکیم، از بزرگان سیاسی و فرهنگی عراق بودند.

حکیم معتقد است: جنگ اسرائیل علیه ایران، برخلاف تصور رژیم صهیونیستی به قدرت ایران در منطقه افزود و مسلمانان نقش قدرتمند ایران را ستودند و امروز رفتار شرورانه رژیم صهیونیستی در نظریه 'اسرائیل بزرگ' حقانیت ایران در غده‌ی سرطانی خواندن این رژیم را نشان داد و امروز کل منطقه نسبت به ماجراجویی اسرائیل حساس شده است.

لاریجانی در این دیدار عراق را کشوری دوست، هم‌کیش و قوی منطقه خواندند و همکاری‌های ایران و عراق را راهبردی توصیف کردد و گفت: در شرایط پر تحرک امروز، این همکاری‌ها باید عینی‌تر شود.

