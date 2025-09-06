خبرگزاری کار ایران
لاریجانی:

همکاری‌های ایران و عراق عینی‌تر شود

کد خبر : 1682560
دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار با عمار حکیم، عراق را کشوری دوست، هم‌کیش و قوی منطقه خواندند و همکاری‌های ایران و عراق را راهبردی توصیف کردد و گفت: در شرایط پر تحرک امروز، این همکاری‌ها باید عینی‌تر شود.

به گزارش ایلنا،  صبح امروز علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی میزبان حضرت حجت الاسلام سید عمار حکیم، از بزرگان سیاسی و فرهنگی عراق بودند.

 حکیم معتقد است: جنگ اسرائیل علیه ایران، برخلاف تصور رژیم صهیونیستی به قدرت ایران در منطقه افزود و مسلمانان نقش قدرتمند ایران را ستودند و امروز رفتار شرورانه رژیم صهیونیستی در نظریه 'اسرائیل بزرگ' حقانیت ایران در غده‌ی سرطانی خواندن این رژیم را نشان داد و امروز کل منطقه نسبت به ماجراجویی اسرائیل حساس شده است.

 لاریجانی در این دیدار عراق را کشوری دوست، هم‌کیش و قوی منطقه خواندند و همکاری‌های ایران و عراق را راهبردی توصیف کردد و گفت: در شرایط پر تحرک امروز، این همکاری‌ها باید عینی‌تر شود.

