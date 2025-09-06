ملت ایران در دفاع مقدس۱۲ روزه در مقابل استکبار ایستاد

به گزارش ایلنا، سردار دریادار «علی فدوی» جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز (شنبه) در آئین معارفه فرمانده سپاه کربلا که در سالن غدیر سپاه استان مازندران برگزار شد، اظهار داشت: مازندران و اهل مازندران و لشکر ۲۵ کربلا یکی از افتخارات کشور است.

وی به نقش مازندران در دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: افتخار بزرگی است که این استان در هشت سال دفاع مقدس و دفاع مقدس ۱۲ روزه خدمات و مجاهدت‌هایی داشت.

سردار فدوی با بیان اینکه سپاه کربلا و لشکر ۲۵ کربلا در جنگ اخیر قریب به ۵۰ شهید تقدیم کرده است، ادامه داد: مازندرانی‌ها در جنگ اخیر در اصلی‌ترین صحنه‌ها حضور داشتند و با خدا عهد و‌ پیمان بستند و تعدادی شهید شدند.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: بیش از ۴۷ سال از پیروزی انقلاب گذشت، از روز اول انقلاب آمریکا دشمنی خود را آغاز کرد و تا امروز ادامه دارد و نتیجه‌ای نگرفت و ما بهترین نتیجه را گرفتیم و با افتخار سربلند و مقتدر هستیم. دشمنان اعلام می‌کنند که شکست خوردند و ما بر قاعده خداوند پایبند هستیم و مراقب هستیم به تکالیفمان عمل کنیم.

وی اضافه کرد: باور داریم و مطمئن هستیم وعده الهی محقق خواهد شد و بر تکالیفمان در همه امور چه در دفاع و جنگ و چه در خدمات رسانی مصر هستیم و وعده خدا حق است.

سردار فدوی تأکید کرد: تحقق وعده خدا شرط دارد و انجام تکالیف و عمل به آن بهترین نتیجه دادن به شرط آن است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جوان می‌شود یعنی با اقتدار عمر انقلاب اسلامی زیاد شده است.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: هر کسی در هر جایی است مصمم باشد و عزمش را جزم کند که به تکالیف خود عمل کند و مطمئن باشد که به آن عمل کرده است.

وی اذعان داشت: مازندران استان بزرگی است و با همدلی می‌توان گام‌های بزرگی رقم زد که در عملکردها نقش مهمی دارد.

سردار فدوی اظهار داشت: استکبار جهانی در گذشته در جنگ تحمیلی پشتیبان صدام بوده و در جنگ اخیر مستقیم به میدان آمد و ما به لحاظ همان قاعده الهی که در قرآن به آن وعده داده شد، خدا ما را پیروز کرد و شکست را بر دشمنان ما تحمیل کرد و ما باید مصمم باشیم و همه توانمان را برای انجام تکالیف بگذاریم.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران تأکید کرد: مردم ما لایق‌ترین مردم عالم هستند و در طول این سالها پای نظام‌ ایستاده‌اند؛ لذا مسئولین بایستی به آنها خدمت کنند و خدمتگزار باشند.

سردار فدوی افزود: خدمت به مردم افتخار بزرگی است و باید همّ و غمّ خود را معطوف خدمت‌رسانی به مردم کنیم.

وی گفت: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، همه دنیا برای نابودی این نظام پای کار آمده بودند، اما ما در برابر همه دنیای کفر ایستادیم و افتخار بزرگی برای این ملت رقم خورد. بندگان خدا مکلف به انجام تکلیف هستند و با تقوای الهی به آن عمل خواهیم کرد.

در این مراسم، سردار «محمدرضا موحد» به عنوان فرمانده سپاه کربلا معرفی شد و از خدمات سردار «سیاوش مسلمی» تقدیر به عمل آمد.

انتهای پیام/