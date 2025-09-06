خبرگزاری کار ایران
معوقات مستمری بگیران تامین اجتماعی پرداخت می‌شود

معوقات مستمری بگیران تامین اجتماعی پرداخت می‌شود
کد خبر : 1682539
معوقات مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی با پیگیری دیوان محاسبات کشور، در سه نوبت و تا پایان شهریور پرداخت خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، تفاوت افزایش مستمری و متناسب‌سازی فروردین‌ سال ۱۴۰۴ برای بیش از ۴میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده مستمری، با جمع کل خالص پرداختی بالغ بر ۲۵ هزار و ۶۶۵ میلیارد تومان محاسبه شده و طبق پیگیری صورت گرفته از سازمان تامین اجتماعی، معوقات مستمری‌بگیران مشمول در سه نوبت و تا پایان شهریور پرداخت خواهد شد.

