به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، تفاوت افزایش مستمری و متناسب‌سازی فروردین‌ سال ۱۴۰۴ برای بیش از ۴میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده مستمری، با جمع کل خالص پرداختی بالغ بر ۲۵ هزار و ۶۶۵ میلیارد تومان محاسبه شده و طبق پیگیری صورت گرفته از سازمان تامین اجتماعی، معوقات مستمری‌بگیران مشمول در سه نوبت و تا پایان شهریور پرداخت خواهد شد.

انتهای پیام/