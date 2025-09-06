خبرگزاری کار ایران
برگزاری نشست توجیهی رزمایش مرکب دریایی بریکس در آفریقای جنوبی

برگزاری نشست توجیهی رزمایش مرکب دریایی بریکس در آفریقای جنوبی
نشست توجیهی رزمایش مرکب دریایی بریکس، باحضور نمایندگان ۶ کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران، در بندر کیپ تاون آفریقای جنوبی برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، نشست توجیهی رزمایش مرکب دریایی بریکس، که باحضور نمایندگان کشورهای روسیه، چین، آفریقا، اتیوپی، اندونزی و جمهوری اسلامی ایران در بندر کیپ تاون آفریقای جنوبی برگزار شد.

ناخدایکم حسن مقصودلو، فرمانده منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی که به عنوان نماینده نیروی نداجا در رزمایش مرکب دریایی بریکس، شرکت کرده، با اشاره به شرکت یگان‌های شناوری رزمی نیروی دریایی ارتش در این رزمایش اظهار کرد: با توجه به روابط و مناسبات اقتصادی کشورهای عضو اجلاس بریکس، رزمایش دریایی مرکب تحت عنوان «اراده برای صلح»، با حضور یگان‌های رزمی کشورهای عضو، به میزبانی آفریقای جنوبی، برگزار خواهد شد.

وی وحدت و همبستگی کشورهای دوست برای ارتقاء امنیت دریا را ضامن رونق اقتصاد برای سایر کشورها دانست و بیان کرد: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سال‌هاست که با پدیده دزدی دریایی و برهم زنندگان امنیت دریانوردی جهانی، برخورد جدی داشته و همواره حامل پیام صلح و دوستی برای سایر کشورها بوده است.

