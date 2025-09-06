دیدار فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ارتش با فرمانده منطقه سایبت سون نیروی دریایی آفریقای جنوبی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، ناخدایکم حسن مقصودلو، فرمانده منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که به منظور شرکت در رزمایش مرکب دریایی بریکس به آفریقای جنوبی سفر کرده است، در دیدار با دریادار مبوآنو، فرمانده منطقه سایبت سون نیروی دریایی آفریقای جنوبی در بندر کیپ تاون، دریا را از مهمترین مصادیق ایجاد همبستگی فرهنگی ملت ها توصیف و اظهار کرد: حضور یگان‌های نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران در صحنه دریاها، همواره ضامن ارتقاء امنیت خطوط مواصلاتی کشتیرانی جهانی بوده و پیام‌آور صلح و دوستی برای سایر کشورهای دوست است.

فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران، روابط میان جمهوری اسلامی ایران و آفریقای جنوبی را عمیق و حسنه خواند و بیان کرد: دو کشور ایران و آفریقای جنوبی مرزهای دریایی بسیاری دارند و هماهنگی‌های بین نیروهای دریایی ایران و آفریقای جنوبی در حوزه ارتقاء امنیت دریاها، موثر و ارزشمند بوده و باید این همکاری‌ها ارتقاء یابد.

دریادار مبوآنو، فرمانده منطقه سایبت سون نیروی دریایی آفریقای جنوبی نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی و خیر مقدم به ناخدایکم حسن مقصودلو، بر تقویت همکاری و ارتقاء سطح تعاملات نیروهای دریایی جمهوری اسلامی ایران و آفریقای جنوبی، تاکید و تصریح کرد: نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران و آفریقای جنوبی‌ از تجربیات ارزشمندی در حوزه‌های مختلف برخوردارند و ما همواره در تلاشیم همکاری‌های آموزشی و دفاعی را با ایران گسترش و ارتقاء دهیم.

انتهای پیام/