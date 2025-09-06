جناب آقای پزشکیان

در جلساتی با دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، مقامات و رسانه‌ها فریاد زدم و یک‌بار به‌خود حضرت‌عالی گفتم که مصوبه تأثیر قطعی معدل در کنکور توطئه مالکان مدارس با شهریه‌های میلیاردی و معدل‌های بعضا پولی است!

در کنکور امسال سهم مدارس عادی از رتبه‌های برتر صفر بوده است!

این مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تنها عرصه رقابت دانش‌آموزان محروم را هم از آنان گرفت و تقدیم طبقات پولدار کرد!

آقای پزشکیان، اگر این مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی لغو نشود ما به‌نوعی به‌دوران قبل از اسلام برمی‌گردیم که تحصیل علم ویژه فرزندان سه طبقه امیران، سرداران و‌ روحانیون زرتشتی بود!

با این روند، در آینده نزدیک اکثر قاطع طبقات پایین یا از ورود به دانشگاه یا رشته‌های بالا محروم می‌شوند و پست‌های حکومتی و بازار سرمایه مخصوص طبقات پولدار خواهد شد!

به‌عبارتی ما شاهد کودتای طبقه جدید برآمده از انقلاب علیه آرمان‌های انقلاب اسلامی خواهیم بود!

مشفقانه از شما و همه مقامات دل‌سوز نظام می‌خواهم که حتما کتاب طبقه جدید نوشته میلوان جیلاس چهره برجسته انقلاب یوگسلاوی و معاون نخست‌وزیر این کشور را که با ارائه نظریه طبقه جدید مغضوب واقع شد بخوانید تا ببینید که از پس انقلاب‌ها چگونه نوکیسه‌های رانت‌خوار بی‌استعداد به علت نزدیکی به کانون قدرت در شرایطی غیررقابتی، موفق به کسب رفاه و منزلتی می‌شوند که مستحق آن نیستند!

و ببینید که نحوۀ زندگی و بهره‌مندی آنان از ثروت‌های بادآورده و قانون‌سازی به نفع خودشان و طبقات برخوردار چگونه مردمی را که قرار بوده نظام برآمده از انقلاب طعم عدالت را به آن‌ها بچشاند از انقلاب و نظام برآمده از آن زده می‌کند و علیه انقلابی که برای آن جان و مال داده‌اند می‌شوراند؟!

جناب پزشکیان عزیز

تا دیر نشده با توجه به وعده‌های انتخاباتی و نهج‌البلاغه‌ای خود در اسرع وقت این مصوبه را لغو کنید، بساط مدارس طبقاتی و اشرافی را برچینید و مدارس عادی و دولتی را تقویت کنید!

رحمت‌‌اله بیگدلی

انتهای پیام/