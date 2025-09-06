خبرگزاری کار ایران
سرلشکر پاکپور:

اتحاد مسلمانان، راهبردی‌ترین عامل در شکست نقشه‌های دشمنان است

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به‌عنوان نهادی برخاسته از متن ملت ایران و آرمان‌های انقلاب و مکتب امام خمینی (ره)، تقویت همبستگی اسلامی، پشتیبانی از مقاومت رهایی بخش ضد سلطه، ارتقای فناورانه توانمندی ها و سامانه‌های دفاع و مقابله با دشمنان و هم افزایی ظرفیت های قدرتمند برای تحقق آرمان آزادی فلسطین و قدس شریف را رسالت پیش روی تمامی دولت‌ها و ملت‌های مسلمان محسوب می کند.

به گزارش ایلنا، متن پیام فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت فرا رسیدن سالروز میلاد پیامبر اعظم، حضرت محمد مصطفی (ص) و هفته وحدت به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

خجسته میلاد پیامبر اعظم، حضرت محمد مصطفی (ص) که نقطه عطفی در تاریخ بشر و طلوع خورشید هدایت الهی برای امت‌ها و ملت‌های آزاده جهان است را به آحاد امت اسلامی به ویژه ملت عظیم الشأن ایران تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

این ایام پرنور و پرمعنویت، یادآور ابتکار راهبردی و تاریخی حضرت امام خمینی (ره) در نامگذاری «هفته وحدت» است؛ ابتکاری که در بستر تاریخی حدود نیم قرن اخیر جهان به عنوان سنگ‌بنای همگرایی و هم‌افزایی امت اسلامی برابر جبهه استکبار و صهیونیسم بین‌الملل ماندگار و نهادینه شده است.

بی تردید وحدت کلمه، اتحاد و اتفاق مسلمانان و تحقق همدلی و همبستگی امت اسلامی، راهبردی‌ترین عامل در شکست توطئه‌ها و نقشه‌های شوم دشمنان اسلام، به‌ویژه آمریکا و رژیم جعلی و اهریمنی صهیونیستی است و تجربه نشان داده است هرگاه جوامع اسلامی با اراده و عزم واحد در صحنه حاضر شده اند، توطئه‌های استکباری ناکام مانده و نقشه‌های آنان نیز بی‌اثر گشته است.

در شرایط خطیر امروز که دشمنان قرآن و رسول مکرم اسلام (ص) با ابزارهای نوین رسانه‌ای و شیوه‌های فریبنده شیطانی از جمله جنگ‌های ترکیبی، عملیات روانی، تحریم‌های ظالمانه و اشغالگری برای تضعیف اراده ملت‌های مسلمان سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی همه جانبه ای را عملیاتی کرده اند، وحدت اسلامی، توسعه تعاملات و همکاری‌های کشورهای اسلامی در عرصه های اقتصادی و سیاسی، و تقویت توان دفاعی و نظامی می‌تواند با پدیدار ساختن قدرت بازدارندگی جهان اسلام نقطه شکست جبهه شرارت را رقم زند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به‌عنوان نهادی برخاسته از متن ملت ایران و آرمان‌های انقلاب و مکتب امام خمینی (ره)، تقویت همبستگی اسلامی، پشتیبانی از مقاومت رهایی بخش ضد سلطه، ارتقای فناورانه توانمندی ها و سامانه‌های دفاع و مقابله با دشمنان و هم افزایی ظرفیت های قدرتمند برای تحقق آرمان آزادی فلسطین و قدس شریف را رسالت پیش روی تمامی دولت‌ها و ملت‌های مسلمان محسوب کرده و بر همین اساس هفته وحدت را فرصتی بی‌بدیل و با شکوه برای تجدید پیمان امت اسلامی در این مسیر مقدس قلمداد می کند.

به تاسی از آموزه‌های پیامبر وحدت و رحمت (ص) و هدایت‌های داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، بار دیگر بر لزوم نقش‌آفرینی های مؤثر جهان اسلام در عرصه‌های سرنوشت ساز تأکید و با صدای رسا اعلام می‌کنیم وحدت، کلید پیروزی و رهایی ملت‌ها از سلطه استکبار و صهیونیسم خبیث است.

در پایان با تبریک مجدد این میلاد فرخنده و همچنین تولد نورانی حضرت امام جعفر صادق (ع) و گرامیداشت هفته مبارک وحدت ؛ از درگاه خدای قادر متعال طلب می‌کنیم به مجاهدان مومن و آماده مجاهدت کشورهای اسلامی توفیق دهد با بهره‌گیری از ایمان، اخوت، مقاومت فعال و توانمندی‌های غرور انگیز پنهان و آشکار، در میدان‌های تکلیف و تعهد تاریخی حاضر و نام خود را در دفتر طلایه‌داران ساخت تمدن نوین اسلامی ثبت کرده و نویدبخش آینده‌ای روشن و سرشار از عزت و اقتدار برای امت محمدی باشند.

سرلشکر پاسدار محمد پاکپور

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

انتهای پیام/
