خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در نشست هفته جاری کمیسیون اصل نود انجام می‌گیرد؛

بررسی اصلاح قانون صدور چک و تسهیلات فرزندآوری با حضور رئیس کل بانک مرکزی

بررسی اصلاح قانون صدور چک و تسهیلات فرزندآوری با حضور رئیس کل بانک مرکزی
کد خبر : 1682474
لینک کوتاه کپی شد.

کمیسیون اصل نود مجلس نحوه اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک، میزان اعطای تسهیلات فرزندآوری، اجرای قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره بها و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را با حضور رئیس کل بانک مرکزی و معاونین بررسی می‌کند.

به گزارش ایلنا، کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی در هفته جاری در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه نشست خواهد داشت که دستور کار آن به شرح زیر است:

یکشنبه؛ ۱۶ شهریور

- جلسه هیات رئیسه کمیسیون به منظور بررسی و تصمیم گیری درخصوص پرونده‌ها و شکایات واصله

- جلسه اعضای کمیسیون اصل نودم با معاون اول قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص نحوه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

دوشنبه؛ ۱۷ شهریور

- جلسه کمیسیون با حضور رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و معاونین وزارتخانه‌های اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشور، راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، سازمان فناوری اطلاعات ایران، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درخصوص بررسی: ۱) بارگذاری اطلاعات مرتبط با صدور مجوزهای ساخت وساز در کشور در سامانه‌های پنجره واحد مدیریت زمین و سامانه ملی املاک و اسکان کشور ۲) اجرای سامانه مدیریت ساخت و ساز

- جلسه کمیسیون با حضور استاندار مازندران، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رئیس سازمان امور اراضی، رئیس سازمان نقشه برداری کشور و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور درخصوص پیگیری مسائل مرتبط با استان مازندران از جمله روند رفع تداخلات اراضی

- جلسه کمیسیون با حضور رئیس کل بانک مرکزی و معاونین درخصوص بررسی: ۱) نحوه اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک ۲) میزان اعطای تسهیلات فرزندآوری ۳) پیگیری اجرای تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره بها و ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مبنی بر راه اندازی حساب واسط (امانی) در معاملات اموال غیرمنقول

سه شنبه؛ ۱۸ شهریور

- جلسه کمیسیون با حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، معاون مسکن و ساختمان و مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درخصوص پیگیری تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص تسریع در اجرای طرح اتصال کدملی به کدپستی

- جلسه کمیسیون با حضور رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه و مدیرعامل شرکت توانیر درخصوص بررسی: ۱) آخرین وضعیت اجرای بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ۲) آخرین وضعیت اجرای بند ۸ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ۳) ماده ۴ آئین نامه اجرایی بند ۱۱ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم

- جلسه کمیته ساماندهی و کارآمدسازی مجلس و نمایندگان برای بررسی و تصمیم گیری درخصوص پرونده‌ها و شکایات واصله.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی