بررسی اصلاح قانون صدور چک و تسهیلات فرزندآوری با حضور رئیس کل بانک مرکزی

به گزارش ایلنا، کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی در هفته جاری در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه نشست خواهد داشت که دستور کار آن به شرح زیر است:

یکشنبه؛ ۱۶ شهریور

- جلسه هیات رئیسه کمیسیون به منظور بررسی و تصمیم گیری درخصوص پرونده‌ها و شکایات واصله

- جلسه اعضای کمیسیون اصل نودم با معاون اول قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص نحوه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

دوشنبه؛ ۱۷ شهریور

- جلسه کمیسیون با حضور رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و معاونین وزارتخانه‌های اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشور، راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، سازمان فناوری اطلاعات ایران، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درخصوص بررسی: ۱) بارگذاری اطلاعات مرتبط با صدور مجوزهای ساخت وساز در کشور در سامانه‌های پنجره واحد مدیریت زمین و سامانه ملی املاک و اسکان کشور ۲) اجرای سامانه مدیریت ساخت و ساز

- جلسه کمیسیون با حضور استاندار مازندران، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رئیس سازمان امور اراضی، رئیس سازمان نقشه برداری کشور و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور درخصوص پیگیری مسائل مرتبط با استان مازندران از جمله روند رفع تداخلات اراضی

- جلسه کمیسیون با حضور رئیس کل بانک مرکزی و معاونین درخصوص بررسی: ۱) نحوه اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک ۲) میزان اعطای تسهیلات فرزندآوری ۳) پیگیری اجرای تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره بها و ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مبنی بر راه اندازی حساب واسط (امانی) در معاملات اموال غیرمنقول

سه شنبه؛ ۱۸ شهریور

- جلسه کمیسیون با حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، معاون مسکن و ساختمان و مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درخصوص پیگیری تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص تسریع در اجرای طرح اتصال کدملی به کدپستی

- جلسه کمیسیون با حضور رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه و مدیرعامل شرکت توانیر درخصوص بررسی: ۱) آخرین وضعیت اجرای بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ۲) آخرین وضعیت اجرای بند ۸ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ۳) ماده ۴ آئین نامه اجرایی بند ۱۱ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم

- جلسه کمیته ساماندهی و کارآمدسازی مجلس و نمایندگان برای بررسی و تصمیم گیری درخصوص پرونده‌ها و شکایات واصله.

