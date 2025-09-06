این هفته صورت میگیرد؛
بررسی دستورالعمل اجرایی قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در کمیسیون آییننامه مجلس
دستورالعمل اجرائی قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان و مصادیق آن در نشست هفته جاری کمیسیون آیین نامه مجلس بررسی می شود.
به گزارش ایلنا، دستور کار کمیسیون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی در روزهای شنبه تا سهشنبه (۱۵ تا ۱۸ شهریور ماه) اعلام شد.
۱- ادامه بررســی طرح الحاق یک تبصــره به ماده ۱۲۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس شــورای اسـلامی با حضـور یکی از طراحان، کارشـناسـان مرکز پژوهشـها و معاونت قوانین مجلس و سـایر مدعوین در ماده ۱۲۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس آمده است؛ در مواردی أخذ رأی مخفی با ورقه الزامی است که عبارت است از:
۱- انتخاب اعضای هیأت رئیسه، حقوقدانان شورای نگهبان، نمایندگان مجلس در نهادها و هیأتها، مجامع و شوراها و سایر انتخابات راجع به اشخاص
۲- انتخابات داخلی شعب و کمیسیون ها
۳- رأی اعتماد و عدم اعتماد به وزیران و هیأت وزیران و رأی عدم کفایت به رئیسجمهور
۴- رأی نسبت به اعتبارنامه نمایندگانی که مورد اعتراض واقع شدهاند.
تبصره- هیأت رئیسه موظف است کارتهای مخصوصی برای رأی گیری مخفی تهیه و در اختیار نمایندگان قرار دهد. رأی گیری به وسیله هرگونه ورقه و کارتی غیر از این اوراق معتبر نخواهد بود.
۲- رسـیدگی به دستورالعمل اجرایی ماده ۱۳ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان با حضـور رئیس هیأت نظارت و کارشـناسـان اداره کل دفتر هیأت رئیسـه و سایر مدعوین
براساس این ماده قانونی، دستورالعمل اجرائی این قانون و مصادیق آن به پیشنهاد هیأت نظارت، بهتصویب کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی میرسد.
۳- سایر مباحث حسب مورد.