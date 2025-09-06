به گزارش ایلنا، دستور کار کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در روزهای شنبه تا سه‌شنبه (۱۵ تا ۱۸ شهریور ماه) اعلام شد.

۱- ادامه بررســی طرح الحاق یک تبصــره به ماده ۱۲۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس شــورای اسـلامی با حضـور یکی از طراحان، کارشـناسـان مرکز پژوهشـها و معاونت قوانین مجلس و سـایر مدعوین در ماده ۱۲۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس آمده است؛ در مواردی أخذ رأی مخفی با ورقه الزامی است که عبارت است از:

۱- انتخاب اعضای هیأت رئیسه، حقوقدانان شورای نگهبان، نمایندگان مجلس در نهادها و هیأت‌ها، مجامع و شوراها و سایر انتخابات راجع به اشخاص

۲- انتخابات داخلی شعب و کمیسیون‌ ها

۳- رأی اعتماد و عدم اعتماد به وزیران و هیأت وزیران و رأی عدم کفایت به رئیس‌جمهور

۴- رأی نسبت به اعتبارنامه نمایندگانی که مورد اعتراض واقع شده‌اند.

تبصره- هیأت رئیسه موظف است کارت‌های مخصوصی برای رأی ‌گیری مخفی تهیه و در اختیار نمایندگان قرار دهد. رأی ‌گیری به وسیله هرگونه ورقه و کارتی غیر از این اوراق معتبر نخواهد بود.

۲- رسـیدگی به دستورالعمل اجرایی ماده ۱۳ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان با حضـور رئیس هیأت نظارت و کارشـناسـان اداره کل دفتر هیأت رئیسـه و سایر مدعوین

براساس این ماده قانونی، دستورالعمل اجرائی این قانون و مصادیق آن به پیشنهاد هیأت نظارت، به‌تصویب کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

۳- سایر مباحث حسب مورد.

انتهای پیام/