این هفته در کمیسیون شوراها و امور داخلی؛
ابعاد سیاسی و امنیتی حوادث اخیر کشور با حضور وزرای کشور و اطلاعات بررسی میشود
ابعاد سیاسی و امنیتی حوادث اخیر در کشور با حضور وزیر کشور و اطلاعات در کمیسیون امورداخلی کشور مجلس بررسی می شود.
به گزارش ایلنا، دستور کار هفته جاری کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اعلام شد:
- بررسی طرح ها و لوایح ارجاعی به کمیته های تخصصی
- ادامه بررسی طرح تشکل های مردم نهاد با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها
- بررسی ابعاد سیاسی و امنیتی حوادث اخیر در کشور با حضور وزیر محترم کشور و اطلاعات.