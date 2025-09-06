خبرگزاری کار ایران
ابعاد سیاسی و امنیتی حوادث اخیر کشور با حضور وزرای کشور و اطلاعات بررسی می‌شود

ابعاد سیاسی و امنیتی حوادث اخیر در کشور با حضور وزیر کشور و اطلاعات در کمیسیون امورداخلی کشور مجلس بررسی می شود.

به گزارش ایلنا، دستور کار هفته جاری کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اعلام شد:

- بررسی طرح ها و لوایح ارجاعی به کمیته های تخصصی

- ادامه بررسی طرح تشکل های مردم نهاد با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها

- بررسی ابعاد سیاسی و امنیتی حوادث اخیر در کشور با حضور وزیر محترم کشور و اطلاعات.

 

