به گزارش ایلنا، دستور کار هفته جاری کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اعلام شد:

- بررسی طرح ها و لوایح ارجاعی به کمیته های تخصصی

- ادامه بررسی طرح تشکل های مردم نهاد با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها

- بررسی ابعاد سیاسی و امنیتی حوادث اخیر در کشور با حضور وزیر محترم کشور و اطلاعات.

