در دستور کار روز یکشنبه، بررسی لوایح و آیین‌نامه‌های بین‌المللی شامل اصلاحیه پیوست‌های کنوانسیون مدارک شناسایی دریانوردان (بازبینی شده) مورخ ۲۰۰۳، آیین‌نامه بین‌المللی ایمنی شناورهای تندرو ۱۹۹۴ و نیز بررسی لایحه تصویب آیین نامه بین المللی شناورهای تندرو ۲۰۰۰، آیین‌نامه بین‌المللی دستگاه‌های ایمنی حریق ۲۰۱۵ و اصلاح کنوانسیون بین‌المللی کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتی‌ها قرار دارد.

همچنین اعضای کمیسیون عمران روز سه‌شنبه با دعوت از وزیر امور اقتصادی و دارایی، آخرین وضعیت اجرای حکم ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط گمرک و خزانه‌داری کل کشور را با حضور رئیس کل محترم دیوان محاسبات بررسی می‌کنند.

در ادامه، اعضای کمیسیون به بررسی وضعیت اخذ مالیات و عوارض بیمه کارگران ساختمانی در طرح‌های حمایتی مسکن و نحوه شناسایی مشمولین بیمه با حضور رئیس سازمان تأمین اجتماعی، معاون ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور می‌پردازند.

همچنین بررسی مقدماتی تحقیق و تفحص از شرکت ساخت و توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل کشور از دیگر موارد دستور کار کمیسیون عمران در روز سه‌شنبه است.

