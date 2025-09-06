به گزارش ایلنا، جلسات هفته جاری کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است؛

شنبه (۱۵ شهریورماه):

- تشکیل جلسات کمیته‌های تخصصی کمیسیون فرهنگی به منظور بررسی طرح‌ها، لوایح و اولویت‌های نظارتی

یکشنبه (۱۶ شهریور ماه):

- جلسه کمیسیون فرهنگی مجلس با دعوت از رئیس سازمان امور اجتماعی کشور به منظور ارائه گزارش عملکرد سازمان

- نشست مشترک کمیته هنر، رسانه و فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس با فعالان حوزه صوت و تصویر فراگیر

دوشنبه (۱۷ شهریورماه):

- جلسه کمیسیون فرهنگی مجلس به منظور ارائه گزارش عملکرد قرارگاه فرهنگی، اجتماعی حضرت بقیه‌الله الاعظم(عج)

