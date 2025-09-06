این هفته؛
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور برای ارائه گزارش عملکرد به کمیسیون فرهنگی میآید
نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی یکشنبه این هفته در جلسهای میزبان رئیس سازمان امور اجتماعی کشور به منظور ارائه گزارش عملکرد این سازمان هستند.
به گزارش ایلنا، جلسات هفته جاری کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است؛
شنبه (۱۵ شهریورماه):
- تشکیل جلسات کمیتههای تخصصی کمیسیون فرهنگی به منظور بررسی طرحها، لوایح و اولویتهای نظارتی
یکشنبه (۱۶ شهریور ماه):
- جلسه کمیسیون فرهنگی مجلس با دعوت از رئیس سازمان امور اجتماعی کشور به منظور ارائه گزارش عملکرد سازمان
- نشست مشترک کمیته هنر، رسانه و فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس با فعالان حوزه صوت و تصویر فراگیر
دوشنبه (۱۷ شهریورماه):
- جلسه کمیسیون فرهنگی مجلس به منظور ارائه گزارش عملکرد قرارگاه فرهنگی، اجتماعی حضرت بقیهالله الاعظم(عج)