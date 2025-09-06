برسی مجدد لایحه قانون مشاغل حساس در کمیسیون اجتماعی

به گزارش ایلنا، دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری به شرح زیر است؛

شنبه (۱۵ شهریور ماه):

- جلسه کمیته موارد خاص کمیسیون اجتماعی مجلس به منظور بررسی ایرادات ترجمه‌ای لایحه تصویب مقاوله‌نامه سازمان بین‌المللی کار با دعوت از معاونت حقوقی رئیس جمهور، معـاونـت قوانین مجلس شـــورای اســـلامی، مرکز پژوهش‌هـای مجلس شورای اسلامی

یکشنبه (۱۶ شهریور ماه):

- بازدید اعضـای کمیسـیون اجتماعی از شـرکت نفت ایرانول به منظور بررسـی مشـکلات بخش تولید، مســائل و مشــکلات کارگران و پیگیری مطالبات ایشــان با حضــور مدیرعامل شــرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی

دوشنبه (۱۷ شهریورماه):

- جلسـه کمیسـیون اجتماعی به منظور بررسـی گزارش کمیته اداری و اسـتخدامی کمیسـیون اجتماعی درخصـوص «لایحه اصـلاح قانون نحوه انتصـاب اشـخاص در مشـاغل حسـاس» با حضـور سـازمان اداری و اســتخدامی کشــور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، معاون امور مجلس رئیس جمهور، سـازمان اطلاعات سـپاه، وزارت اطلاعات، سـازمان بازرسـی کل کشـور، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور، فراجا

- جلســه کمیته اداری و اســتخدامی کمیســیون اجتماعی به منظور بررســی «طرح نحوه مدیریت تعـارض منـافع در انجـام وظـایف قـانونی و ارائـه خـدمـات عمومی» و «لایحـه نحوه مـدیریـت تعـارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» با حضـور نمایندگان طراح، سازمان اداری و اسـتخدامی کشـور، سـازمان بازرسـی کل کشـور، معاونت امور مجلس رییس جمهور، معاونت حقوقی رییس جمهور، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

سه‌شنبه (۱۸ شهریور ماه):

- جلسه هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی

انتهای پیام/