سفیر جمهوری آذربایجان در ایران خبر داد؛
از سرگیری پروازهای باکو-تهران از فردا
سفیر جمهوری آذربایجان در تهران اعلام کرد: از روز شنبه نیز پروازهای باکو-تهران-باکو متعلق به شرکت هواپیمایی آزال از سر گرفته خواهد شد.
به گزارش ایلنا، علی علیزاده سفیر جمهوری آذربایجان در ایران در شبکه اجتماعی ایکس با بیان این مطلب نوشت:
« پس از چندین سال وقفه، بر اساس دستور رئیس جمهور جمهوری آذربایجان، اولین پرواز مستقیم خطوط هوایی آذربایجان در مسیر باکو - تبریز - باکو انجام شد و این پروازها در ابتدا دو بار در هفته انجام خواهند شد.
وی همچنین بیان کرد که از روز شنبه نیز پروازهای باکو-تهران-باکو متعلق به شرکت هواپیمایی آزال از سر گرفته خواهد شد.
پر خیر و برکت باشد. سپاس و قدردانی از تمامی دست اندرکاران.»