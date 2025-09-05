خبرگزاری کار ایران
سرخط خبرها :
سفیر جمهوری آذربایجان در ایران خبر داد؛

از سرگیری پروازهای باکو-تهران از فردا

کد خبر : 1682323
​سفیر جمهوری آذربایجان در تهران اعلام کرد: از روز شنبه نیز پروازهای باکو-تهران-باکو متعلق به شرکت هواپیمایی آزال از سر گرفته خواهد شد.

به گزارش ایلنا، علی علیزاده سفیر جمهوری آذربایجان در ایران در شبکه اجتماعی ایکس با بیان این مطلب نوشت:

« پس از چندین سال وقفه، بر اساس دستور رئیس جمهور جمهوری آذربایجان، اولین پرواز مستقیم خطوط هوایی آذربایجان در مسیر باکو - تبریز - باکو انجام شد و این پروازها در ابتدا دو بار در هفته انجام خواهند شد.

وی همچنین بیان کرد که از روز شنبه نیز پروازهای باکو-تهران-باکو متعلق به شرکت هواپیمایی آزال از سر گرفته خواهد شد.

پر خیر و برکت باشد. سپاس و قدردانی از تمامی دست اندرکاران.»

انتهای پیام/
