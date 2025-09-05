از سرگیری پروازهای باکو-تهران از فردا

« پس از چندین سال وقفه، بر اساس دستور رئیس جمهور جمهوری آذربایجان، اولین پرواز مستقیم خطوط هوایی آذربایجان در مسیر باکو - تبریز - باکو انجام شد و این پروازها در ابتدا دو بار در هفته انجام خواهند شد.

وی همچنین بیان کرد که از روز شنبه نیز پروازهای باکو-تهران-باکو متعلق به شرکت هواپیمایی آزال از سر گرفته خواهد شد.

پر خیر و برکت باشد. سپاس و قدردانی از تمامی دست اندرکاران.»