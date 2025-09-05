به گزارش ایلنا، مرکز خراسان رضوی، امام جمعه مشهد امروز در خطبه های نماز جمعه در حرم مطهر رضوی گفت: امروز خون اهل سنت و شیعیان توسط یک دشمن واحد و برای از بین بردن اسلام ریخته می‌شود.

آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی با اشاره به اینکه امروز نخستین روز از هفته وحدت است که به مناسبت میلاد پیامبر (ص) و به ابتکار امام بزرگوار برای تقویت وحدت میان مذاهب مختلف اسلامی اهل سنت و شیعه نام‌گذاری شده است افزود: وحدت، اکسیر اساسی مقاومت در برابر دشمن و عامل اصلی پیروزی ماست.

وی خاطرنشان کرد: در جریان مقاومت دوازده روزه جریان‌های تروریستی از اطراف مرز‌ها توسط دشمن به‌سوی کشور فرستاده شدند و با عناصر داخلی جهت ایجاد اغتشاش و تفرقه توافق کردند تا از یک‌سو با شهادت فرماندهان نظامی و دانشمندان و از سوی دیگر با سوءاستفاده از مشکلات اساسی مانند ناترازی آب، برق و گاز، یک ناامنی و آشوب داخلی در کشور ایجاد کنند تا خطر تجزیه ایران را به وجود آورند.

هدف اصلی دشمن تضعیف وحدت است

آیت‌الله علم‌الهدی هدف اصلی دشمن را تضعیف وحدت و انسجام مردم دانست و گفت: اما همان‌گونه که نخست‌وزیر اسرائیل صراحتاً اذعان کرد، این هدف به‌دست نیامد و آنها شکست خوردند،به همین دلیل وحدت و مقاومت مردم عامل اصلی پیروزی ما در برابر دشمن استکباری بود.

وی اضافه کرد: این مقاومت باعث شد تا تمام اقوام داخلی در کنار یکدیگر بایستند و دشمن نتوانست در برابر این همبستگی نقشه شوم خود را پیاده کند؛ درنتیجه برای تداوم این پیروزی، باید وحدت در کشورمان پایدار بماند و تداوم پیدا کند، در غیر این صورت توان مقاومت را از دست خواهیم داد.

امام‌جمعه مشهد مقدس با اشاره به موانع وحدت امت اسلامی که توسط مقام معظم رهبری بیان شد؛ عنوان کرد: این موانع و مشکلات عمدتاً از طریق کوتاهی و غفلت عاملی برای از بین بردن استمرار وحدت در جامعه ما می‌شوند. اگر بتوانیم این موانع را رفع کنیم، وحدت پایدار خواهد شد.

وی بابیان اینکه بایستی هر عقیده‌ای محترم شمرده شود، ابراز کرد: یکی از مشکلات و موانع وحدت ایجاد تفرقه بین مذاهب اسلامی است، درحالی‌که ما به یک کتاب و یک پیامبر اعتقاد و ایمان داریم و دشمن مشترکی نیز داریم. هدف دشمن تنها شیعه نیست، مسلمانان اهل سنت نیز هدف آنها هستند، زیرا مردم غزه که شیعه نیستند، اما همان‌طور که می‌بینیم مورد تجاوز و ظلم قرارگرفته‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی ابراز کرد: علاوه بر این، اختلافات قومی و ملی که از ملی‌گرایی افراطی ناشی می‌شود نیز عامل دیگری برای شکاندن وحدت بین مردم است.

وی همچنین تسلیم شدن در برابر فرهنگ غرب را از دیگر موانع وحدت در جامعه اعلام کرد و افزود: متأسفانه برخی افراد در داخل طرفدار این موضوع هستند که این عامل از بزرگ‌ترین تهدیدات برای وحدت مسلمانان است؛ همچنین مرعوب و مجذوب بودن برخی از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی ما در مقابل آمریکا یکی دیگر از مشکلات تداوم انسجام و وحدت در جامعه است.